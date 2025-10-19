Asvel napušta Evroligu: Otkriven plan Tonija Parkera

NBA Evrope postepeno se širi i priprema za rad na novom području.

Liga koja bi uskoro trebalo biti oformljena, već ima detaljan plan, a kako stvari stoje ASVEL je jedna od ekipa koja će biti deo ovog takmičenja u budućnosti. Prema tome, klub činiji je vlasnik Toni Parker, napustiće Evroligu na kraju sezone 2025/26, a onda zaigrati u FIBA Ligi šampiona, kako bi pripremila teren za predstojeće takmičenje - NBA Evropa. Kako se navodi u tekstu " Le Progres", ASVEL će u narednoj sezoni biti deo Lige šampiona. Razlozi su jasni - klub