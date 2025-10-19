Tokom bega lopovima iz Luvra ispala kruna: Procenjuje se vrednost pronađenog komada

Francuska ministarka kulture Rašida Dati izjavila je danas za televiziju TF1, da je jedan od komada nakita koji su jutros ukradeni iz muzeja Luvr pronađen, dok televizija BFM navodi da je reč o kruni carice Eugenije.

Predmet je pronađen u blizini mesta pljačke, očigledno nakon što je ispao lopovima, a Dati je navela da se trenutno procenjuje njegova vrednost. Kako je saznala televizija BFM, dragulj koji je pronađen jeste kruna carice Eugenije. Tanjug AP/Thibault Camus Iz Luvra je ukupno ukradeno manje od 10 dragocenosti, navodi francuska televizija. Dati je izjavila da je plen lopova iz muzeja Luvr "gotovo neprocenjiv". Opisujući lopove, francuska ministarka kulture je rekla da