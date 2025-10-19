Tokom bega lopovima iz Luvra ispala kruna: Procenjuje se vrednost pronađenog komada

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Tokom bega lopovima iz Luvra ispala kruna: Procenjuje se vrednost pronađenog komada

Francuska ministarka kulture Rašida Dati izjavila je danas za televiziju TF1, da je jedan od komada nakita koji su jutros ukradeni iz muzeja Luvr pronađen, dok televizija BFM navodi da je reč o kruni carice Eugenije.

Predmet je pronađen u blizini mesta pljačke, očigledno nakon što je ispao lopovima, a Dati je navela da se trenutno procenjuje njegova vrednost. Kako je saznala televizija BFM, dragulj koji je pronađen jeste kruna carice Eugenije. Tanjug AP/Thibault Camus Iz Luvra je ukupno ukradeno manje od 10 dragocenosti, navodi francuska televizija. Dati je izjavila da je plen lopova iz muzeja Luvr "gotovo neprocenjiv". Opisujući lopove, francuska ministarka kulture je rekla da
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Rasplet pljačke Luvra: Kruna carice Eugenije pronađena polomljena

Rasplet pljačke Luvra: Kruna carice Eugenije pronađena polomljena

Nedeljnik pre 20 minuta
Kruna sa dijamantima i smaragdima ukradena u Luvru pronađena oštećena u blizini muzeja

Kruna sa dijamantima i smaragdima ukradena u Luvru pronađena oštećena u blizini muzeja

NIN pre 20 minuta
BBC: Pronađen komad nakita iz Luvra, navodno kruna koja je pripadala Napoleonovoj supruzi Eugeniji

BBC: Pronađen komad nakita iz Luvra, navodno kruna koja je pripadala Napoleonovoj supruzi Eugeniji

N1 Info pre 35 minuta
Lopovi za sedam minuta ukrali nakit „neprocenjive“ vrednosti iz Luvra

Lopovi za sedam minuta ukrali nakit „neprocenjive“ vrednosti iz Luvra

BBC News pre 35 minuta
Nađen deo plena lopova iz Luvra: Maskirani muškarci ukrali i krunu kraljice Eugenije ?! "Ovo je neprocenjivo"

Nađen deo plena lopova iz Luvra: Maskirani muškarci ukrali i krunu kraljice Eugenije ?! "Ovo je neprocenjivo"

Blic pre 45 minuta
Lopovima ispao komad nakita iz Luvra: Novi detalji filmske pljačke

Lopovima ispao komad nakita iz Luvra: Novi detalji filmske pljačke

B92 pre 1 sat
Pronađen ukradeni komad nakita iz Luvra – verovatno je ispao pljačkašima

Pronađen ukradeni komad nakita iz Luvra – verovatno je ispao pljačkašima

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugFrancuskapljackaLuvr

Svet, najnovije vesti »

Spin diktatura kao i kod Vučića: Kako Orban godinama sprovodi svoju medijsku propagandu i guši nezavisne medije?

Spin diktatura kao i kod Vučića: Kako Orban godinama sprovodi svoju medijsku propagandu i guši nezavisne medije?

Danas pre 20 minuta
Rasplet pljačke Luvra: Kruna carice Eugenije pronađena polomljena

Rasplet pljačke Luvra: Kruna carice Eugenije pronađena polomljena

Nedeljnik pre 20 minuta
"Vašington post": Evo koje teritorije Putin traži od Ukrajine za okončanje rata, a šta nudi zauzvrat

"Vašington post": Evo koje teritorije Putin traži od Ukrajine za okončanje rata, a šta nudi zauzvrat

Pravda pre 5 minuta
Šta je konzervativna doktrina "Mandat sedam gora", sa kojom je povezivan i Čarli Kirk?

Šta je konzervativna doktrina "Mandat sedam gora", sa kojom je povezivan i Čarli Kirk?

N1 Info pre 11 minuta
I Zelenski dolazi na sastanak sa Putinom: U Budimpeštu?! Evo šta je tačno rekao Trampu u Beloj kući: "Spreman sam"

I Zelenski dolazi na sastanak sa Putinom: U Budimpeštu?! Evo šta je tačno rekao Trampu u Beloj kući: "Spreman sam"

Blic pre 15 minuta