Eksplozije širom Ukrajine; Ruska PVO oborila 116 dronova

Vesti online pre 2 sata  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Eksplozije širom Ukrajine; Ruska PVO oborila 116 dronova

Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini, 1.382. dan. Oružane snage Rusije nastavljaju da napreduju na svim prvacima. Ukrajinska vojska trpi ogromne gubitke u ljudstvu i tehnici, a problem dezerterstva je ogroman. Neutralisano 116 ukrajinskih dronova Eksplozije širom Ukrajine

Ruska PVO je tokom noći oborila 116 ukrajinskih dronova, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. Najviše ih je neutralisano u Rjazanskoj oblasti – 29, Voronješkoj 27, Brjanskoj 23 i Belgorodskoj 21. Tokom noći eksplozije su odjekivale širom Ukrajine, na meti su bili vojni i energetski objekti. Prema pisanju lokalnih medija, detonacije su se čule u Kijevu, Dnjepropetrovsku, Černigovu, Vinici, kao i u Poltavskoj, Lavovskoj i Kirovogradskoj oblasti. Na društvenim
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Kraj rata u Ukrajini zavisi od ruske spremnosti: zvaničnici Vašingtona i Kijeva

Kraj rata u Ukrajini zavisi od ruske spremnosti: zvaničnici Vašingtona i Kijeva

BBC News pre 2 minuta
Rusija pokrenula masovni napad na vojna preduzeća i energetske objekte Ukrajine

Rusija pokrenula masovni napad na vojna preduzeća i energetske objekte Ukrajine

RTV pre 7 minuta
Nakon pregovora na Floridi, SAD i Ukrajina imaju poruku za Rusiju

Nakon pregovora na Floridi, SAD i Ukrajina imaju poruku za Rusiju

Danas pre 27 minuta
Masovni napad na Ukrajinu, pogođene stambene zgrade, Poljska podigla borbene avione; udar na Gorlovku, ima poginulih i ranjenih…

Masovni napad na Ukrajinu, pogođene stambene zgrade, Poljska podigla borbene avione; udar na Gorlovku, ima poginulih i ranjenih

RTS pre 26 minuta
Kraj rata u Ukrajini zavisi od ruske spremnosti: zvaničnici Vašingtona i Kijeva

Kraj rata u Ukrajini zavisi od ruske spremnosti: zvaničnici Vašingtona i Kijeva

Danas pre 2 minuta
Rusija oborila 116 dronova, manja oštećenja u Rjazanjskoj i Voronješkoj oblasti

Rusija oborila 116 dronova, manja oštećenja u Rjazanjskoj i Voronješkoj oblasti

RTV pre 1 sat
Sve oči uprte u Kušnera i njegovo pero! Treći dan pregovora o Ukrajini na Floridi, ostvaren napredak, ali ključni korak zavisi…

Sve oči uprte u Kušnera i njegovo pero! Treći dan pregovora o Ukrajini na Floridi, ostvaren napredak, ali ključni korak zavisi od Rusije!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaKijevvestisvet

Svet, najnovije vesti »

Kraj rata u Ukrajini zavisi od ruske spremnosti: zvaničnici Vašingtona i Kijeva

Kraj rata u Ukrajini zavisi od ruske spremnosti: zvaničnici Vašingtona i Kijeva

BBC News pre 2 minuta
Počeo 23. Doha forum o jačanju saradnje, učestvuju svetski lideri i zvaničnici

Počeo 23. Doha forum o jačanju saradnje, učestvuju svetski lideri i zvaničnici

RTV pre 27 minuta
Kalas: SAD ostaju najveći saveznik, Evropa treba da ima više samopouzdanja

Kalas: SAD ostaju najveći saveznik, Evropa treba da ima više samopouzdanja

RTV pre 12 minuta
Šumski požari u Novom Južnom Velsu: Evakuacija hiljada stanovnika

Šumski požari u Novom Južnom Velsu: Evakuacija hiljada stanovnika

Radio 021 pre 7 minuta
Rusija pokrenula masovni napad na vojna preduzeća i energetske objekte Ukrajine

Rusija pokrenula masovni napad na vojna preduzeća i energetske objekte Ukrajine

RTV pre 7 minuta