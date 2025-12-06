Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini, 1.382. dan. Oružane snage Rusije nastavljaju da napreduju na svim prvacima. Ukrajinska vojska trpi ogromne gubitke u ljudstvu i tehnici, a problem dezerterstva je ogroman. Neutralisano 116 ukrajinskih dronova Eksplozije širom Ukrajine

Ruska PVO je tokom noći oborila 116 ukrajinskih dronova, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. Najviše ih je neutralisano u Rjazanskoj oblasti – 29, Voronješkoj 27, Brjanskoj 23 i Belgorodskoj 21. Tokom noći eksplozije su odjekivale širom Ukrajine, na meti su bili vojni i energetski objekti. Prema pisanju lokalnih medija, detonacije su se čule u Kijevu, Dnjepropetrovsku, Černigovu, Vinici, kao i u Poltavskoj, Lavovskoj i Kirovogradskoj oblasti. Na društvenim