Ubijen komandant elitne jedinice Hamasa: Snažni izraelski udari u Gazi, pogođeno desetine "terorističkih meta"

Izraelska vojska je objavila novi izveštaj o svojim napadima u Pojasu Gaze.

U saopštenju se navodi da su Izraelske odbrambene snage pogodile „desetine terorističkih meta Hamasa“ i ponavlja se optužba da je Hamas „jasno prekršio sporazum o prekidu vatre“. „Tokom proteklih nekoliko sati, kao odgovor na očigledno kršenje sporazuma o prekidu vatre danas (u nedelju), izraelske odbrambene snage su napale desetine terorističkih ciljeva Hamasa širom Pojasa Gaze.“ Mete pogođenih jedinica su uključivale skladišta oružja, infrastrukturu koja se