Uz podršku ministarstva rudarstva i energetike Vranje sanira vrtić „Naše dete“ – projekat vredan 36 miliona dinara

Ugovor o finansiranju projekta unapređenja energetske efikasnosti potpisan je u Mionici, prenosi zvanični sajt Grada Vranja. Predmet Ugovora je energetska sanacija objekta vrtića ,,Naše dete“ u Vranju. Vrednost radova je 36.430.296 dinara. Od ukupnog iznosa, Ministarstvo rudarstva i energetike će izdvojiti 23.200.000 dinara, a Grad Vranje 13.230.296 dinara, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.