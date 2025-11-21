Masakr u „Ribnikaru“: Apelacioni sud uvažio žalbe Kecmanovića

Vreme pre 10 minuta
Masakr u „Ribnikaru“: Apelacioni sud uvažio žalbe Kecmanovića

Vladimiru Kecmanoviću je produžen pritvor, koji može trajati do dalje odluke prvostepenog suda, a Apelacioni sud je potvrdio prvostepenu presudu u oslobađajućem delu u odnosu na Miljanu Kecmanović

Apelacioni sud u Beogradu objavio je u petak da je usvojio žalbe koje su uložili branioci Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja maloletnog K. K. koji je ubio desetoro ljudi u školi „Vladislav Ribnikar“, i ukinuo osuđujuću presudu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, а predmet je u tom delu vratio na ponovno suđenje. Vladimiru Kecmanoviću je produžen pritvor, koji može trajati do dalje odluke prvostepenog suda, a Apelacioni sud je potvrdio prvostepenu
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Ukinuta presuda Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, suđenje se ponavlja

Ukinuta presuda Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, suđenje se ponavlja

RTV pre 31 minuta
Zločin u Ribnikaru: Apelacioni sud ukinuo presude Kecmanovićima

Zločin u Ribnikaru: Apelacioni sud ukinuo presude Kecmanovićima

BBC News pre 6 minuta
Ukinuta presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, suđenje se ponavlja

Ukinuta presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, suđenje se ponavlja

RTS pre 30 minuta
Apelacioni sud ukinuo presudu roditeljima dečaka iz „Vladislav Ribnikar”, naloženo novo suđenje

Apelacioni sud ukinuo presudu roditeljima dečaka iz „Vladislav Ribnikar”, naloženo novo suđenje

IndeksOnline pre 5 minuta
"Očekujemo osuđujuću presudu": Glavni javni tužilac Stefanović o ukidanju presude roditeljima dečaka ubice iz Ribnikara

"Očekujemo osuđujuću presudu": Glavni javni tužilac Stefanović o ukidanju presude roditeljima dečaka ubice iz Ribnikara

Mondo pre 20 minuta
Ukinuta presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, suđenje se ponavlja

Ukinuta presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, suđenje se ponavlja

Radio 021 pre 21 minuta
Ukinuta presuda Kecmanovićima; Šok odluka Apelacionog suda u slučaju masakra u "Ribnikaru"

Ukinuta presuda Kecmanovićima; Šok odluka Apelacionog suda u slučaju masakra u "Ribnikaru"

B92 pre 30 minuta
Povezane vesti »

Regioni, najnovije vesti »

Ukinuta presuda Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, suđenje se ponavlja

Ukinuta presuda Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, suđenje se ponavlja

RTV pre 31 minuta
Grčka u srcu Srbije

Grčka u srcu Srbije

RTV pre 11 minuta
Zločin u Ribnikaru: Apelacioni sud ukinuo presude Kecmanovićima

Zločin u Ribnikaru: Apelacioni sud ukinuo presude Kecmanovićima

BBC News pre 6 minuta
Ukinuta presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, suđenje se ponavlja

Ukinuta presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, suđenje se ponavlja

RTS pre 30 minuta
Apelacioni sud ukinuo presudu roditeljima dečaka iz „Vladislav Ribnikar”, naloženo novo suđenje

Apelacioni sud ukinuo presudu roditeljima dečaka iz „Vladislav Ribnikar”, naloženo novo suđenje

IndeksOnline pre 5 minuta