Masakr u „Ribnikaru“: Apelacioni sud uvažio žalbe Kecmanovića

Vladimiru Kecmanoviću je produžen pritvor, koji može trajati do dalje odluke prvostepenog suda, a Apelacioni sud je potvrdio prvostepenu presudu u oslobađajućem delu u odnosu na Miljanu Kecmanović

Apelacioni sud u Beogradu objavio je u petak da je usvojio žalbe koje su uložili branioci Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja maloletnog K. K. koji je ubio desetoro ljudi u školi „Vladislav Ribnikar“, i ukinuo osuđujuću presudu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, а predmet je u tom delu vratio na ponovno suđenje. Vladimiru Kecmanoviću je produžen pritvor, koji može trajati do dalje odluke prvostepenog suda, a Apelacioni sud je potvrdio prvostepenu