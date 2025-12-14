Vremenska prognoza za 14. decembar: Oblačno i hladnije, ponegde je čak moguća kratkotrajna kiša

Prema vremenskoj prognozi za nedelju 14. decembar 2025. godine, biće oblačno i hladnije, u većini mesta magla, tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša.

Na jugu zemlje i u Timokoj i Negotinskoj krajini preovlađivaće sunčano vreme. Temperatura bez bitnije promene, najviša dnevna do 10 stepeni. U glavnom gradu oblačno, tmurno, maglovito sa slabom kišom. Temperatura do 3 stepena. u Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Najniža temperatura od nula do tri stepena, a najviša od pet do 11 stepeni. Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 15. decembar, jutro će biti