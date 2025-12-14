Još danas hladno i maglovito: Od sutra više sunca, postepeno toplije

N1 Info pre 48 minuta  |  Radmila Mitrović
Još danas hladno i maglovito: Od sutra više sunca, postepeno toplije

Još danas se očekuje hladno, tmurno, maglovito vreme.

Od sutra više sunca i postepeno toplije. Balkan je i dalje pod uticajem polja visokog vazdušnog pritiska. Vreme je stabilno, mirno, uz prisustvo magle koja smanjuje vidljivost. U nastavku dana hladno, tmurno, uz maglu, osim na istoku Srbije i na planinama, gde se očekuje pretežno sunčano i toplije vreme. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Magla može smanjivati vidljivost ponegde i ispod 200 metara, pa je na snazi žuti meteoalarm u većem delu zemlje.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Maglovito i oblačno, sa lokalnom pojavom sipeće kiše

Maglovito i oblačno, sa lokalnom pojavom sipeće kiše

RTV pre 43 minuta
Hladno sa slabim mrazem i maglovito

Hladno sa slabim mrazem i maglovito

NoviSad.com pre 52 minuta
Danas magla u većem delu Srbije, temperatura do 10 stepeni

Danas magla u većem delu Srbije, temperatura do 10 stepeni

Vesti online pre 13 minuta
Maglovito i tmurno u većem delu Srbije, sa mestimičnim padavinama: Kakvo nas vreme očekuje od ponedeljka?

Maglovito i tmurno u većem delu Srbije, sa mestimičnim padavinama: Kakvo nas vreme očekuje od ponedeljka?

Euronews pre 28 minuta
Vremenska prognoza: Oblačno, maglovito i hladno sa slabom kišom i vetrom

Vremenska prognoza: Oblačno, maglovito i hladno sa slabom kišom i vetrom

Serbian News Media pre 2 minuta
Meteorolozi objavili novu prognozu: Prave zime u Srbiji sigurno nema do ovog datuma

Meteorolozi objavili novu prognozu: Prave zime u Srbiji sigurno nema do ovog datuma

Nova pre 28 minuta
Vremenska prognoza za danas – Sremska Mitrovica (nedelja, 14. decembar 2025.)

Vremenska prognoza za danas – Sremska Mitrovica (nedelja, 14. decembar 2025.)

Ozon pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Balkan

Regioni, najnovije vesti »

Još danas hladno i maglovito: Od sutra više sunca, postepeno toplije

Još danas hladno i maglovito: Od sutra više sunca, postepeno toplije

N1 Info pre 48 minuta
Maglovito i oblačno, sa lokalnom pojavom sipeće kiše

Maglovito i oblačno, sa lokalnom pojavom sipeće kiše

RTV pre 43 minuta
Dobar dan iz Kragujevca!

Dobar dan iz Kragujevca!

Glas Šumadije pre 38 minuta
Prekid snabdevanja strujom u delovima grada 16. decembra

Prekid snabdevanja strujom u delovima grada 16. decembra

Zoom UE pre 2 minuta
Hladno sa slabim mrazem i maglovito

Hladno sa slabim mrazem i maglovito

NoviSad.com pre 52 minuta