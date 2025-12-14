Još danas hladno i maglovito: Od sutra više sunca, postepeno toplije

Još danas se očekuje hladno, tmurno, maglovito vreme.

Od sutra više sunca i postepeno toplije. Balkan je i dalje pod uticajem polja visokog vazdušnog pritiska. Vreme je stabilno, mirno, uz prisustvo magle koja smanjuje vidljivost. U nastavku dana hladno, tmurno, uz maglu, osim na istoku Srbije i na planinama, gde se očekuje pretežno sunčano i toplije vreme. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Magla može smanjivati vidljivost ponegde i ispod 200 metara, pa je na snazi žuti meteoalarm u većem delu zemlje.