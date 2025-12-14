Od ovog datuma sledi zahlađenje, a evo da li se očekuje i sneg: Prognoza vremena do Nove godine

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
Od ovog datuma sledi zahlađenje, a evo da li se očekuje i sneg: Prognoza vremena do Nove godine

Prema današjim proračunima i u narednom periodu biće stabilno vreme.

Još dana i sutra na severu zemlje, u dolinama i kotlinama očekuje se magla tokom celog dana, dok će na jugozapadu i istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima biti vedro. Maksimalna temperatura biće od 8 do 14 stepeni, u predelima sa maglom od 2 do 6°C. Od utorka će biti više oblačnosti u svim predelima, ali se zbog jačanja južnog strujanja očekuje i toplije. U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar. U sredu uveče i u četvrtak na severu i zapadu Srbije
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Sutra ujutru maglovito, tokom dana sunčano

Sutra ujutru maglovito, tokom dana sunčano

Serbian News Media pre 3 sata
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 15. do 21. decembra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 15. do 21. decembra)

Pressek pre 4 sati
Maglovita jutra – evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Maglovita jutra – evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

RTK pre 4 sati
RHMZ: Danas maglovito i oblačno u većem delu Srbije

RHMZ: Danas maglovito i oblačno u većem delu Srbije

NIN pre 5 sati
Magla uz kratkotrajnu kišu, sunce na jugu – temperatura do 10 stepeni

Magla uz kratkotrajnu kišu, sunce na jugu – temperatura do 10 stepeni

Glas Zaječara pre 5 sati
Danas u Srbiji debeo minus, a na Svetog Nikolu "proleće" Oglasio se RHMZ: Evo kakvi nas preokreti čekaju narednih dana!

Danas u Srbiji debeo minus, a na Svetog Nikolu "proleće" Oglasio se RHMZ: Evo kakvi nas preokreti čekaju narednih dana!

Blic pre 5 sati
Vremenska prognoza za nedelju, 14. decembar: Oblačno, maglovito i hladno sa slabom kišom i vetrom

Vremenska prognoza za nedelju, 14. decembar: Oblačno, maglovito i hladno sa slabom kišom i vetrom

Novi magazin pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nova godinaSnegVremenska prognozasrbijavremekisaweathermagla

Regioni, najnovije vesti »

MUP najavljuje pojačane kontrole saobraćaja zbog slava i proslava

MUP najavljuje pojačane kontrole saobraćaja zbog slava i proslava

Južne vesti pre 8 minuta
Devojčice iz Gimnastičarskog kluba „Kolut“ iz Leskovca donele 22 medalje sa Prvenstva Srbije

Devojčice iz Gimnastičarskog kluba „Kolut“ iz Leskovca donele 22 medalje sa Prvenstva Srbije

Jugmedia pre 22 minuta
Isključenja struje za ponedeljak (15. decembar)

Isključenja struje za ponedeljak (15. decembar)

Subotica.com pre 32 minuta
Jedan trenutak nepažnje i poraz: Dubočica pala u samom finišu

Jedan trenutak nepažnje i poraz: Dubočica pala u samom finišu

Rešetka pre 33 minuta
Dečje-omladinski hor "Branko" osvojio Gran-pri u Rumuniji: Sve oduševili izvođenjem dela velikana duhovne muzike

Dečje-omladinski hor "Branko" osvojio Gran-pri u Rumuniji: Sve oduševili izvođenjem dela velikana duhovne muzike

Kurir pre 22 minuta