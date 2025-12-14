Od ovog datuma sledi zahlađenje, a evo da li se očekuje i sneg: Prognoza vremena do Nove godine

Prema današjim proračunima i u narednom periodu biće stabilno vreme.

Još dana i sutra na severu zemlje, u dolinama i kotlinama očekuje se magla tokom celog dana, dok će na jugozapadu i istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima biti vedro. Maksimalna temperatura biće od 8 do 14 stepeni, u predelima sa maglom od 2 do 6°C. Od utorka će biti više oblačnosti u svim predelima, ali se zbog jačanja južnog strujanja očekuje i toplije. U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar. U sredu uveče i u četvrtak na severu i zapadu Srbije