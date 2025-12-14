Zimsko vreme i sneg otkazani u Srbiji: Veliki vremenski preokret sledeće nedelje

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Zimsko vreme i sneg otkazani u Srbiji: Veliki vremenski preokret sledeće nedelje

Nakon kišnih i maglovitih dana, očekuje se blagi porast temperature u Srbiji.

Meteorolog Đorđe Đurić u vremenskoj prognozi za "Telegraf" prognozira zahlađenje i padavine nakon 22. decembra. "Još sutra na severu zemlje, u dolinama i kotlinama očekuje se magla tokom celog dana, dok će na jugozapadu i istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima biti vedro. Maksimalna temperatura biće od 8 do 14 stepeni, u predelima sa maglom od 2 do 6°C. Od utorka će biti više oblačnosti u svim predelima, ali se zbog jačanja južnog strujanja očekuje i
Sledeće sedmice Srbiju očekuje se manji preokret vremena: Otkrivamo i kada

Još danas hladno i maglovito: Od sutra više sunca, postepeno toplije

Vremenska prognoza 15. decembar 2025.

Maglovito i oblačno, sa lokalnom pojavom sipeće kiše: Najviša temperatura 10 stepeni

Meteorolozi javljaju šta nas očekuje u Srbiji: Ovo je nova prognaza za narednih 7 dana!

Sutra ujutru maglovito, tokom dana sunčano

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 15. do 21. decembra)

Umesto 7,5, odbornicima 10.000 hiljada dinara: Predloženo povećanje naknade u Skupštini grada Loznice

Pojačana kontrola vozača na alkohol i droge od ponedeljka

Zašto se Miljan iz Beča vratio u Leskovac i upao u kandže SNS-a: Delio sam sendviče, bio na svakom mitingu. Uzeli su mi šest godina života

Zašto se Miljan iz Beča vratio u Leskovac i upao u kandže SNS-a: „Delio sam sendviče, bio na svakom mitingu. Uzeli su mi šest godina života“

Zimsko vreme i sneg otkazani u Srbiji: Veliki vremenski preokret sledeće nedelje

