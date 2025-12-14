Vremenska prognoza 15. decembar 2025.

RTS pre 2 sata
Vremenska prognoza 15. decembar 2025.

Sutra uglavnom suvo. Ujutru po kotlinama i rečnim dolinama magla. Tokom dana, u većini mesta pretežno sunčano vreme, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Temperatura bez bitnije promene, najviša dnevna do 10 stepeni. U glavnom gradu ujutru magla, tokom dana razvedravanje. Temperatura do 7 stepeni. Narednih dana malo toplije.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 15.12.2025. Ponedeljak: Ujutro i pre podne u nizijama, duž rečnih dolina i po kotlinama magla i niska oblačnost, koja će se ponegde na severu zemlje zadržati veći deo dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, uglavnom jugoistočni i istočni. Najniža temperatura od -5 do 3, najviša dnevna od 3 do 10 stepeni. Uveče i u toku noći ponovo formiranje magle i niske
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Još danas hladno i maglovito: Od sutra više sunca, postepeno toplije

Još danas hladno i maglovito: Od sutra više sunca, postepeno toplije

Šabačke novosti pre 2 sata
Maglovito i oblačno, sa lokalnom pojavom sipeće kiše: Najviša temperatura 10 stepeni

Maglovito i oblačno, sa lokalnom pojavom sipeće kiše: Najviša temperatura 10 stepeni

Newsmax Balkans pre 2 sata
Meteorolozi javljaju šta nas očekuje u Srbiji: Ovo je nova prognaza za narednih 7 dana!

Meteorolozi javljaju šta nas očekuje u Srbiji: Ovo je nova prognaza za narednih 7 dana!

Alo pre 2 sata
Sutra ujutru maglovito, tokom dana sunčano

Sutra ujutru maglovito, tokom dana sunčano

Serbian News Media pre 7 sati
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 15. do 21. decembra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 15. do 21. decembra)

Pressek pre 9 sati
Maglovita jutra – evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Maglovita jutra – evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

RTK pre 9 sati
Od ovog datuma sledi zahlađenje, a evo da li se očekuje i sneg: Prognoza vremena do Nove godine

Od ovog datuma sledi zahlađenje, a evo da li se očekuje i sneg: Prognoza vremena do Nove godine

Telegraf pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognoza

Regioni, najnovije vesti »

DRUGO VEČE 41. VALJEVSKOG JAZZ FESTA DOVELO NA SCENU CENTRA ZA KULTURU VRHUNSKE MUZIČARE – JELENA JOVOVIĆ JAZZ JUNCTION, EYOT…

DRUGO VEČE 41. VALJEVSKOG JAZZ FESTA DOVELO NA SCENU CENTRA ZA KULTURU VRHUNSKE MUZIČARE – JELENA JOVOVIĆ JAZZ JUNCTION, EYOT I LEGENDARNI LEB I SOL ODUŠEVILI VALJEVCE

Valjevska posla pre 7 minuta
Četiri miliona dinara za „Leskovački glasnik“ koji niko ne čita

Četiri miliona dinara za „Leskovački glasnik“ koji niko ne čita

Rešetka pre 7 minuta
POLJSKI KNJIŽEVNICI U ZAVIČAJU DESANKE MAKSIMOVIĆ NA KULTURNOJ RUTI „ŽENE PISCI“

POLJSKI KNJIŽEVNICI U ZAVIČAJU DESANKE MAKSIMOVIĆ NA KULTURNOJ RUTI „ŽENE PISCI“

Valjevska posla pre 17 minuta
Aktuelna srpska priča: „Moj predsednik i ja u šarenim autobusima“

Aktuelna srpska priča: „Moj predsednik i ja u šarenim autobusima“

Jug press pre 22 minuta
Dve medalje za boksere Radničkog u Subotici

Dve medalje za boksere Radničkog u Subotici

RTK pre 46 minuta