Vremenska prognoza 15. decembar 2025.

Sutra uglavnom suvo. Ujutru po kotlinama i rečnim dolinama magla. Tokom dana, u većini mesta pretežno sunčano vreme, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Temperatura bez bitnije promene, najviša dnevna do 10 stepeni. U glavnom gradu ujutru magla, tokom dana razvedravanje. Temperatura do 7 stepeni. Narednih dana malo toplije.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 15.12.2025. Ponedeljak: Ujutro i pre podne u nizijama, duž rečnih dolina i po kotlinama magla i niska oblačnost, koja će se ponegde na severu zemlje zadržati veći deo dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, uglavnom jugoistočni i istočni. Najniža temperatura od -5 do 3, najviša dnevna od 3 do 10 stepeni. Uveče i u toku noći ponovo formiranje magle i niske