Još danas hladno i maglovito: Od sutra više sunca, postepeno toplije

Šabačke novosti pre 30 minuta
Još danas se očekuje hladno, tmurno, maglovito vreme.

Od sutra više sunca i postepeno toplije. Balkan je i dalje pod uticajem polja visokog vazdušnog pritiska. Vreme je stabilno, mirno, uz prisustvo magle koja smanjuje vidljivost. U nastavku dana hladno, tmurno, uz maglu, osim na istoku Srbije i na planinama, gde se očekuje pretežno sunčano i toplije vreme. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Magla može smanjivati vidljivost ponegde i ispod 200 metara, pa je na snazi žuti meteoalarm u većem delu zemlje.
Vremenska prognoza 15. decembar 2025.

RTS pre 31 minuta
Maglovito i oblačno, sa lokalnom pojavom sipeće kiše: Najviša temperatura 10 stepeni

Newsmax Balkans pre 1 sat
Meteorolozi javljaju šta nas očekuje u Srbiji: Ovo je nova prognaza za narednih 7 dana!

Alo pre 1 sat
Sutra ujutru maglovito, tokom dana sunčano

Serbian News Media pre 6 sati
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 15. do 21. decembra)

Pressek pre 7 sati
Maglovita jutra – evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

RTK pre 7 sati
Od ovog datuma sledi zahlađenje, a evo da li se očekuje i sneg: Prognoza vremena do Nove godine

Telegraf pre 7 sati
Međunarodna akcija pojačane kontrole vozača pod dejstvom alkohola i droga u 34 evropske zemlje

Naslovi.ai pre 1 minut
Premijera komada „San polarne noći“ u NP Užice

Ozon press pre 26 minuta
Čitaoci javljaju: Otvorena šahta na nezavršenom trotoaru u Bulevaru oslobođenja

Jug press pre 31 minuta
ABS: Oko 31.000 saobraćajnih nesreća u 2025, novi Zakon o bezbednosti saobraćaja u 2026.

Jugmedia pre 5 minuta
Zdravstvene usluge u Leskovcu često nedostupne ženama u starijoj životnoj dobi, kod specijaliste samo privatno

Jug press pre 10 minuta