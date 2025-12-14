Sledeće sedmice Srbiju očekuje se manji preokret vremena: Otkrivamo i kada

Još sutra na severu zemlje, u dolinama i kotlinama očekuje se magla tokom celog dana, dok će na jugozapadu i istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima biti vedro.

Maksimalna temperatura biće od 8 do 14 stepeni, u predelima sa maglom od 2 do 6°C. Od utorka će biti više oblačnosti u svim predelima, ali se zbog jačanja južnog strujanja očekuje i toplije, usled priliva veoma tople vazdušne mase sa Mediterana. U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar. U sredu uveče i u četvrtak na severu i zapadu Srbije ponegde kiša, ali se ne očekuju značajnije padavine. Potom će se nastaviti suvo vreme. Od utorka pa sve do kraja