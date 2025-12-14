Magla i tmurno vreme u većem delu Srbije, sunčani intervali na jugu i istoku

Magla i niska oblačnost dominiraće naročito u nizijskim predelima, dok će povoljnije vremenske prilike biti zabeležene u brdsko-planinskim krajevima juga i jugozapada Srbije, kao i u Negotinskoj i Timočkoj krajini, gde se očekuje pretežno sunčano vreme.

Vetar će u većem delu zemlje biti slab i promenljiv, dok će na istoku Srbije povremeno duvati slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnje temperature kretaće se od -4 do 2 stepena, dok će najviša dnevna temperatura biti od oko 3 stepena u oblastima sa dugotrajnom maglom, do 10 stepeni na istoku zemlje. U Beogradu se očekuje maglovito i tmurno vreme, uz povremenu pojavu rosulje. Vetar će biti slab i promenljiv, a temperatura će se kretati od -1 do 1