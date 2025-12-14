Danas u Srbiji debeo minus, a na Svetog Nikolu "proleće" Oglasio se RHMZ: Evo kakvi nas preokreti čekaju narednih dana!

Narednih sedam dana stabilno i toplo vreme, sa prolaznim naoblačenjem u sredu uz moguću slabiju kišu Najniža temperatura danas iznosiće -8 stepeni U Srbiji danas u većem delu biti maglovito, sa niskom oblačnošću i lokalnom pojavom sipeće kiše rosulje, osim u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Negotinskoj i Timočkoj Krajini, gde će biti pretežno sunčano, saopštio je Repuiblički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Prema prognozi Republičkog