Magla uz kratkotrajnu kišu, sunce na jugu – temperatura do 10 stepeni

Glas Zaječara pre 7 sati  |  Izvor: RTS
Magla uz kratkotrajnu kišu, sunce na jugu – temperatura do 10 stepeni

Maglovito vreme u većini krajeva, ponegde je moguća kratkotrajna kiša.

Sunčani periodi očekuju se na jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura do deset stepeni. U većem delu zemlje biće magla i niska oblačnost, sa lokalnom pojavom sipeće kiše (rosulje), osim u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu, kao i u Negotinskoj i Timočkoj Krajini, gde će biti pretežno sunčano. Magla uz kratkotrajnu kišu, sunce na jugu – temperatura do 10 stepeni Najniža temperatura kretaće se od minus četiri do dva stepena, a najviša dnevna od tri
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Sutra ujutru maglovito, tokom dana sunčano

Sutra ujutru maglovito, tokom dana sunčano

Serbian News Media pre 4 sati
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 15. do 21. decembra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 15. do 21. decembra)

Pressek pre 6 sati
Maglovita jutra – evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Maglovita jutra – evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

RTK pre 6 sati
Od ovog datuma sledi zahlađenje, a evo da li se očekuje i sneg: Prognoza vremena do Nove godine

Od ovog datuma sledi zahlađenje, a evo da li se očekuje i sneg: Prognoza vremena do Nove godine

Telegraf pre 5 sati
RHMZ: Danas maglovito i oblačno u većem delu Srbije

RHMZ: Danas maglovito i oblačno u većem delu Srbije

NIN pre 6 sati
Danas u Srbiji debeo minus, a na Svetog Nikolu "proleće" Oglasio se RHMZ: Evo kakvi nas preokreti čekaju narednih dana!

Danas u Srbiji debeo minus, a na Svetog Nikolu "proleće" Oglasio se RHMZ: Evo kakvi nas preokreti čekaju narednih dana!

Blic pre 7 sati
Vremenska prognoza za nedelju, 14. decembar: Oblačno, maglovito i hladno sa slabom kišom i vetrom

Vremenska prognoza za nedelju, 14. decembar: Oblačno, maglovito i hladno sa slabom kišom i vetrom

Novi magazin pre 8 sati
Povezane vesti »

Regioni, najnovije vesti »

NULTA TOLERANCIJA ZA PIJANE VOZAČE: Velika međunarodna akcija policije do 21. decembra

NULTA TOLERANCIJA ZA PIJANE VOZAČE: Velika međunarodna akcija policije do 21. decembra

Ozon pre 8 minuta
Direktorka PU "Đulići": Netačni su navodi o pritiscima na zaposlene

Direktorka PU "Đulići": Netačni su navodi o pritiscima na zaposlene

Glas Zaječara pre 43 minuta
Pavkov: Nikad veća izdvajanja za zaštitu životne sredine u 2026.

Pavkov: Nikad veća izdvajanja za zaštitu životne sredine u 2026.

RTK pre 38 minuta
Tender za izradu prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Golija”

Tender za izradu prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Golija”

InfoLIGA pre 58 minuta
ABS: U Srbiji u 2025. godini oko 31.000 saobraćajnih nesreća

ABS: U Srbiji u 2025. godini oko 31.000 saobraćajnih nesreća

NIN pre 33 minuta