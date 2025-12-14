Maglovito vreme u većini krajeva, ponegde je moguća kratkotrajna kiša.

Sunčani periodi očekuju se na jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura do deset stepeni. U većem delu zemlje biće magla i niska oblačnost, sa lokalnom pojavom sipeće kiše (rosulje), osim u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu, kao i u Negotinskoj i Timočkoj Krajini, gde će biti pretežno sunčano. Magla uz kratkotrajnu kišu, sunce na jugu – temperatura do 10 stepeni Najniža temperatura kretaće se od minus četiri do dva stepena, a najviša dnevna od tri