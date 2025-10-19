Civilna odbrana u Gazi izvestila o 15 ubijenih u izraelskim napadima

Civilna odbrana u Pojasu Gaze objavila je danas da je u izraelskim napadima ubijeno 15 osoba, dok se Izrael i Hamas međusobno optužuju za kršenje primirja.

Napadnuti su Al-Zavaida, u centralnom delu i Kan Junis na jugu. Izraelska vojska je navela za AFP da proverava te tvrdnje, a jutros je objavila da je izvela vazdušne napade na jugu palestinske teritorije, rekavši da su to bili odgovori na napade Hamasa na njihove položaje, što je pokret negirao. Zatim je izvestila o daljim napadima u tom području, rekavši da su to bili odgovori na "flagrantno kršenje sporazuma o primirju ranije danas". S obzirom na ograničenja