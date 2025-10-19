Francuski ministar: Pljačkaši razbili prozor i ušli u galeriju Apolon, krađa trajala sedam minuta

Pljačkaši su razbili prozor i ušli u galeriju Apolon, a za krađu nakita im je bilo potrebno sedam minuta, saopštilo je francusko ministarstvo policije, prenosi BBC.

Francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je jutros nekoliko osoba ušlo u Galeriju Apolon kroz prozor koji su razbili, piše BBC. Ministar unutrašnjih poslova Loren Ninez izjavio je, kako se navodi, da su trojica ili četvorica lopova koristila teretno dizalo na kamionu parkiranom ispred zgrade. Jednom kada su ušli, piše ovaj medij, lopovi su ukrali nakit iz izložbenih vitrina, a zatim pobegli na motorima. Ninez kaže da je pljačka trajala sedam