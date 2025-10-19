Sedmorica Srba puštena da se brane sa slobode nakon pretresa u Zvečanu i Zubinom Potoku

Kosovska policija je, na zahtev tužilaštva u Prištini, posle ispitivanja pustila sedmoricu Srba, koji su privedeni u Zvečanu i Zubinom Potoku zbog sumnje da su počinili više krivičnih dela, da se brane sa slobode, saopštilo je Specijalno tužilaštva Kosova.

U saopštenju tužilaštva se navodi da je akcija izvedena u okviru istrage o ubistvu službenika Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (Euleks) A. S, radi provere informacija i „identifikovanja mogućih relevantnih dokaza“. Po navodima tužilaštva i policije, tokom pretresa i istrage koja je u toku, otkriveni su i zaplenjeni oružje, municija, odeća sa nacionalističkim sadržajem, dvogled, dokumenti, razni elektronski uređaji i drugo. Pre 12 godina na