Sedmorica Srba puštena da se brane sa slobode nakon pretresa u Zvečanu i Zubinom Potoku

Nova pre 2 sata  |  Autor: Beta
Sedmorica Srba puštena da se brane sa slobode nakon pretresa u Zvečanu i Zubinom Potoku

Kosovska policija je, na zahtev tužilaštva u Prištini, posle ispitivanja pustila sedmoricu Srba, koji su privedeni u Zvečanu i Zubinom Potoku zbog sumnje da su počinili više krivičnih dela, da se brane sa slobode, saopštilo je Specijalno tužilaštva Kosova.

U saopštenju tužilaštva se navodi da je akcija izvedena u okviru istrage o ubistvu službenika Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (Euleks) A. S, radi provere informacija i „identifikovanja mogućih relevantnih dokaza“. Po navodima tužilaštva i policije, tokom pretresa i istrage koja je u toku, otkriveni su i zaplenjeni oružje, municija, odeća sa nacionalističkim sadržajem, dvogled, dokumenti, razni elektronski uređaji i drugo. Pre 12 godina na
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Anđelković: Kurti pokušava da izazove vanredno stanje nakon pobede SL na severu KiM

Anđelković: Kurti pokušava da izazove vanredno stanje nakon pobede SL na severu KiM

Politika pre 23 minuta
Sedmoro Srba pušteno posle pretresa u Zvečanu i Zubinom Potoku

Sedmoro Srba pušteno posle pretresa u Zvečanu i Zubinom Potoku

Danas pre 2 sata
Kurtijevi specijalci upadali u kuće naoružani, sve izlomili i isprevrtali Porodice uhapšenih Srba na KiM opisali uznemiruće…

Kurtijevi specijalci upadali u kuće naoružani, sve izlomili i isprevrtali Porodice uhapšenih Srba na KiM opisali uznemiruće scene: "Deca su prestravljena"

Kurir pre 2 sata
Sedmoro Srba pušteno posle pretresa u Zvečanu i Zubinom Potoku

Sedmoro Srba pušteno posle pretresa u Zvečanu i Zubinom Potoku

RTS pre 2 sata
Pušteni privedeni Srbi, istraga povezana sa ubistvom pripadnika Euleksa 2013. godine

Pušteni privedeni Srbi, istraga povezana sa ubistvom pripadnika Euleksa 2013. godine

Serbian News Media pre 2 sata
Potresan snimak, srpska deca u nemilosti naoružanih kurtijevaca: Razvalili im kuće, mališani lepe vrata svog doma (video)

Potresan snimak, srpska deca u nemilosti naoružanih kurtijevaca: Razvalili im kuće, mališani lepe vrata svog doma (video)

Alo pre 3 sata
Sedmoro privedenih u Zubinom Potoku i Zvečanu, nakon ispitivanja, pušteni na slobodu

Sedmoro privedenih u Zubinom Potoku i Zvečanu, nakon ispitivanja, pušteni na slobodu

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoEvropska UnijaEuleksTužilaštvoZubin PotokPriština

Hronika, najnovije vesti »

(Foto) pao kavčanin za kojim je raspisana međunarodna poternica: Policija razbila jaku logističku mrežu koja ga je skrivala…

(Foto) pao kavčanin za kojim je raspisana međunarodna poternica: Policija razbila jaku logističku mrežu koja ga je skrivala, evo gde je uhapšen

Blic pre 3 minuta
Studentkinju čupali za kosu, kamere sve snimile, a tužilaštvo i policija još utvrđuju učesnike događaja

Studentkinju čupali za kosu, kamere sve snimile, a tužilaštvo i policija još utvrđuju učesnike događaja

Nova pre 18 minuta
Pokušao da ubije taštu, napao je sekirom

Pokušao da ubije taštu, napao je sekirom

ROMinfomedia pre 13 minuta
Velika akcija u Zeti: Policija uhapsila člana kriminalne grupe, za njim raspisana međunarodna poternica

Velika akcija u Zeti: Policija uhapsila člana kriminalne grupe, za njim raspisana međunarodna poternica

Mondo pre 28 minuta
Policija i tužilaštvo ćute na pitanje da li su otkrili ko je dojavio da je postavljena bomba u srpske vozove: Da li nas čeka…

Policija i tužilaštvo ćute na pitanje da li su otkrili ko je dojavio da je postavljena bomba u srpske vozove: Da li nas čeka ista sudbina i pred protest 1. novembra?

Nova pre 23 minuta