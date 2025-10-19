Sedmoro Srba pušteno posle pretresa u Zvečanu i Zubinom Potoku

Tzv. kosovska policija je, na zahtev tužilaštva u Prištini, posle ispitivanja pustila i otvorila redovnu proceduru prema sedmorici Srba, koje je danas privela u Zvečanu i Zubinom Potoku zbog sumnje da su navodno počinili više krivičnih dela, uključujući i ubistvo pripadnika Euleksa, prenosi RTS. „Policijski istražioci Direkcije za istraživanje organizovanog kriminala i teških krivičnih dela izvršili su pretres na dve lokacije u Zvečanu i sedam u Zubinom Potoku,