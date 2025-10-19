Kurtijevi specijalci upadali u kuće naoružani, sve izlomili i isprevrtali Porodice uhapšenih Srba na KiM opisali uznemiruće scene: "Deca su prestravljena"

Kurir pre 32 minuta
Kurtijevi specijalci upadali u kuće naoružani, sve izlomili i isprevrtali Porodice uhapšenih Srba na KiM opisali uznemiruće…

Nakon što je tzv. kosovska policija pretresla devet lokacija u Zubinom Potoku i Zvečanu i u akciji uhapsila sedmoro Srba, izabrani gradonačelnik Zubinog Potoka Miloš Perović kaže da je upad naoružanih policijskih jedinica izazvao veliko uznemirenje među meštanima i da su porodice čije su kuće pretresene doživele veliki stres.

Konstatuje da represija prištinskog režima ne prestaje ni nakon lokalih izbora. Samo u Zubinom Potoku tzv. kosovska policija pretresla je sedam lokaclija, a šest osoba privela. Perović kaže da je obišao sve kuće u kojima je izvršen pretres i razgovarao sa članovima porodica koje su pretrpele veliki stres. „U ranijim jutarnjim časovima na teritoriji opštine Zubin Potok, jake policijske snage upale su u sedam časnih kolašinskih porodica. U ime Srpske liste
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Sedmoro Srba pušteno posle pretresa u Zvečanu i Zubinom Potoku

Sedmoro Srba pušteno posle pretresa u Zvečanu i Zubinom Potoku

Danas pre 57 minuta
Sedmorica Srba puštena da se brane sa slobode nakon pretresa u Zvečanu i Zubinom Potoku

Sedmorica Srba puštena da se brane sa slobode nakon pretresa u Zvečanu i Zubinom Potoku

Nova pre 52 minuta
Sedmoro Srba pušteno posle pretresa u Zvečanu i Zubinom Potoku

Sedmoro Srba pušteno posle pretresa u Zvečanu i Zubinom Potoku

RTS pre 1 sat
Pušteni privedeni Srbi, istraga povezana sa ubistvom pripadnika Euleksa 2013. godine

Pušteni privedeni Srbi, istraga povezana sa ubistvom pripadnika Euleksa 2013. godine

Serbian News Media pre 1 sat
Potresan snimak, srpska deca u nemilosti naoružanih kurtijevaca: Razvalili im kuće, mališani lepe vrata svog doma (video)

Potresan snimak, srpska deca u nemilosti naoružanih kurtijevaca: Razvalili im kuće, mališani lepe vrata svog doma (video)

Alo pre 1 sat
Sedmoro privedenih u Zubinom Potoku i Zvečanu, nakon ispitivanja, pušteni na slobodu

Sedmoro privedenih u Zubinom Potoku i Zvečanu, nakon ispitivanja, pušteni na slobodu

Telegraf pre 1 sat
Pretresi na više lokacija u Zvečanu i Zubinom Potoku; Kancelarija: Kurti naredio hapšenje Srba, 7 privedeno

Pretresi na više lokacija u Zvečanu i Zubinom Potoku; Kancelarija: Kurti naredio hapšenje Srba, 7 privedeno

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Zubin PotokIzboriSrpska listahapšenjezvečankim

Hronika, najnovije vesti »

Lekar o 70-godišnjem vozaču koji je izazvao nesreću kod Sremske Mitrovice: Nisu bitne godine, već njegovo psihofizičko stanje…

Lekar o 70-godišnjem vozaču koji je izazvao nesreću kod Sremske Mitrovice: Nisu bitne godine, već njegovo psihofizičko stanje

N1 Info pre 57 minuta
Sedmoro Srba pušteno posle pretresa u Zvečanu i Zubinom Potoku

Sedmoro Srba pušteno posle pretresa u Zvečanu i Zubinom Potoku

Danas pre 57 minuta
Leskovčanin pokušao da ubije taštu

Leskovčanin pokušao da ubije taštu

Jugmedia pre 2 minuta
Pokušao da ubije taštu – uhapšen 52-godišnji Leskovčanin

Pokušao da ubije taštu – uhapšen 52-godišnji Leskovčanin

Južne vesti pre 12 minuta
„Dačić svaljuje krivicu na vozača, ali treba istražiti nekoliko ključnih stvari“: Saobraćajni inženjer o teškoj nesreći kod…

„Dačić svaljuje krivicu na vozača, ali treba istražiti nekoliko ključnih stvari“: Saobraćajni inženjer o teškoj nesreći kod Sremske Mitrovice

Nova pre 47 minuta