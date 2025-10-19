Kurtijevi specijalci upadali u kuće naoružani, sve izlomili i isprevrtali Porodice uhapšenih Srba na KiM opisali uznemiruće scene: "Deca su prestravljena"

Nakon što je tzv. kosovska policija pretresla devet lokacija u Zubinom Potoku i Zvečanu i u akciji uhapsila sedmoro Srba, izabrani gradonačelnik Zubinog Potoka Miloš Perović kaže da je upad naoružanih policijskih jedinica izazvao veliko uznemirenje među meštanima i da su porodice čije su kuće pretresene doživele veliki stres.

Konstatuje da represija prištinskog režima ne prestaje ni nakon lokalih izbora. Samo u Zubinom Potoku tzv. kosovska policija pretresla je sedam lokaclija, a šest osoba privela. Perović kaže da je obišao sve kuće u kojima je izvršen pretres i razgovarao sa članovima porodica koje su pretrpele veliki stres. „U ranijim jutarnjim časovima na teritoriji opštine Zubin Potok, jake policijske snage upale su u sedam časnih kolašinskih porodica. U ime Srpske liste