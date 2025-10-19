Vozaču autobusa produženo zadržavanje na 30 dana

Sremska Mitrovica – Vozaču autobusa koji je u petak izazvao tešku saobraćajnu nesreću na putu između Jarka i Sremske Mitrovice, produženo je zadržavanje na 30 dana.

Odluka je doneta zbog mogućnosti uticaja na svedoke, kao i zbog opasnosti da bi mogao ponoviti delo. Vozač je u nedelju u 11 sati prvo saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, a zatim u 12 sati i kod dežurnog sudije, gde se branio ćutanjem. Podsećamo, u nesreći koja se dogodila u petak, autobus sa radnicima fabrike „Healthcare“ sleteo je s puta i prevrnuo se u kanal. Tom prilikom više osoba je povređeno, a jedna žena je u teškom stanju prebačena iz