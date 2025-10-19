Vozaču autobusa produženo zadržavanje na 30 dana

Ozon pre 47 minuta
Vozaču autobusa produženo zadržavanje na 30 dana

Sremska Mitrovica – Vozaču autobusa koji je u petak izazvao tešku saobraćajnu nesreću na putu između Jarka i Sremske Mitrovice, produženo je zadržavanje na 30 dana.

Odluka je doneta zbog mogućnosti uticaja na svedoke, kao i zbog opasnosti da bi mogao ponoviti delo. Vozač je u nedelju u 11 sati prvo saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, a zatim u 12 sati i kod dežurnog sudije, gde se branio ćutanjem. Podsećamo, u nesreći koja se dogodila u petak, autobus sa radnicima fabrike „Healthcare“ sleteo je s puta i prevrnuo se u kanal. Tom prilikom više osoba je povređeno, a jedna žena je u teškom stanju prebačena iz
Otvori na ozon.rs

Povezane vesti »

Anesteziološkinja iz bolnice u Sremskoj Mitrovici: Kada se čulo za nesreću odmah su svi zaposleni došli, najvažnija je bila…

Anesteziološkinja iz bolnice u Sremskoj Mitrovici: Kada se čulo za nesreću odmah su svi zaposleni došli, najvažnija je bila trijaža

N1 Info pre 52 minuta
Brzina od 120 km/h moguć uzrok nesreće kod Sremske Mitrovice

Brzina od 120 km/h moguć uzrok nesreće kod Sremske Mitrovice

Moj Novi Sad pre 1 sat
Vozaču autobusa pritvor do 30 dana: Saslušan u Tužilaštvu a onda i kod dežurnog sudije, ovako se branio za autobusku nesreću u…

Vozaču autobusa pritvor do 30 dana: Saslušan u Tužilaštvu a onda i kod dežurnog sudije, ovako se branio za autobusku nesreću u Sremskoj Mitrovici

Kurir pre 42 minuta
Potpukovnik policije otkrio jezive detalje tragedije kod sremske mitrovice: "Na tahografu utvrđeno - vozio je 120 kilometara…

Potpukovnik policije otkrio jezive detalje tragedije kod sremske mitrovice: "Na tahografu utvrđeno - vozio je 120 kilometara na čas"

Kurir pre 2 sata
Vozio 120 kilometara na sat: Saobraćajna policija navela moguće uzroke nezgode u Sremskoj Mitrovici

Vozio 120 kilometara na sat: Saobraćajna policija navela moguće uzroke nezgode u Sremskoj Mitrovici

N1 Info pre 2 sata
Slomljena stakla, delovi koji otpadaju: Na parkingu firme čiji se autobus prevrnuo vozila u stanju raspadanja, građani tvrde…

Slomljena stakla, delovi koji otpadaju: Na parkingu firme čiji se autobus prevrnuo vozila u stanju raspadanja, građani tvrde: "Vozilo je trulilo, ulazila je voda" (foto, video)

Blic pre 2 sata
Direktor bolnice: Stanje svih povređenih u nesreći stabilno, 7 na intenzivnoj

Direktor bolnice: Stanje svih povređenih u nesreći stabilno, 7 na intenzivnoj

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Sremska MitrovicaTužilaštvo

Hronika, najnovije vesti »

Kallxo: Pretresi u Zubinom Potoku i Zvečanu zbog ubistva carinika Euleksa iz 2013. godine?

Kallxo: Pretresi u Zubinom Potoku i Zvečanu zbog ubistva carinika Euleksa iz 2013. godine?

Nova pre 18 minuta
Maloletnik (15) napravio karambol u Zrenjaninu: Izgubio kontrolu nad „audijem“, pa udario u parkirano vozilo FOTO

Maloletnik (15) napravio karambol u Zrenjaninu: Izgubio kontrolu nad „audijem“, pa udario u parkirano vozilo FOTO

Nova pre 8 minuta
Vozaču autobusa (70) određen pritvor: Saslušan u tužilaštvu nakon nesreće kod Sremske Mitrovice: Osumnjičen da je vozio 120 na…

Vozaču autobusa (70) određen pritvor: Saslušan u tužilaštvu nakon nesreće kod Sremske Mitrovice: Osumnjičen da je vozio 120 na sat

Blic pre 18 minuta
Teška nesreća kod breznice: Autobus se sudario sa automobilom, pa sleteo s puta, jedna osoba poginula

Teška nesreća kod breznice: Autobus se sudario sa automobilom, pa sleteo s puta, jedna osoba poginula

Blic pre 23 minuta
Produžen pritvor braći iz Čačka koji se sumnjiče da su u tuči usmrtili taksistu: Jedan se brani ćutanjem, drugi negirao krivicu…

Produžen pritvor braći iz Čačka koji se sumnjiče da su u tuči usmrtili taksistu: Jedan se brani ćutanjem, drugi negirao krivicu

RINA pre 7 minuta