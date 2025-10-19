Oboreno 20 ukrajinskih dronova za dva sata

Politika pre 11 minuta
Oboreno 20 ukrajinskih dronova za dva sata

Sedam dronova oboreno iznad Kurske oblasti

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 20 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad ruskih regiona za dva sata, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. Kako je navedeno, od 21.00 do 23.00 sati po moskovskom vremenu, sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 20 ukrajinskih bespilotnih letelica, prenosi TASS. Rusko ministarstvo je navelo da je sedam dronova oboreno iznad Kurske oblasti, po četiri iznad Rostovske i Brjanske oblasti, po
Zelenski: Tramp nije rekao ni da ni ne

Politika pre 26 minuta
Letonija postavila desetine znakova za skloništa na zgradama

Politika pre 2 sata
Ruske snage bacile prvu navođenu vazdušnu bombu na Lozovu u regionu Harkova

Politika pre 1 sat
Nemačka policija upala u stan pisca koji je uporedio Gazu sa nacističkim zločinima

Politika pre 11 minuta
U Češkoj nema podrške za izlazak iz EU, niti za okretanje Rusiji

Politika pre 1 sat
Oteli ga, upucali, pa ostavili da ga jedu životinje: Ovo je muškarac koji je preživeo golgotu (foto)

Kurir pre 1 minut
Nemačka policija upala u stan pisca koji je uporedio Gazu sa nacističkim zločinima

Politika pre 11 minuta
Oboreno 20 ukrajinskih dronova za dva sata

Politika pre 11 minuta
Muškarac živeo sa mrtvom majkom: Iz stana nije izlazio godinama: Zapečatio vrata izolir trakom da bi prikrio neprijatan miris…

Blic pre 1 sat
Netanjahu će se kandidovati na izborima 2026: Očekuje pobedu, ali kraj rata sa Hamasom

Blic pre 16 minuta