Oboreno 20 ukrajinskih dronova za dva sata

Sedam dronova oboreno iznad Kurske oblasti

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 20 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad ruskih regiona za dva sata, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. Kako je navedeno, od 21.00 do 23.00 sati po moskovskom vremenu, sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 20 ukrajinskih bespilotnih letelica, prenosi TASS. Rusko ministarstvo je navelo da je sedam dronova oboreno iznad Kurske oblasti, po četiri iznad Rostovske i Brjanske oblasti, po