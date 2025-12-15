Australijski premijer predlažio strože zakone o oružju posle oružanog napada

Beta pre 29 minuta

Australijski premijer Entoni Albaneze (Anthony Albanese) predložio je danas strože nacionalne zakone o oružju posle oružanog napada tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke na plaži Bondi u Sidneju, u kojoj je u nedelju poginulo 16 ljudi.

Albaneze je rekao da će predložiti nova ograničenja, uključujući ograničavanje broja oružja koje licencirani vlasnik može da dobije.

Njegovi predlozi su objavljeni nakon što su vlasti otkrile da je stariji od dvojice napadača, koji su bili otac i sin, legalno nabavio svojih šest komada oružja.

"Vlada je spremna da preduzme sve neophodne mere. U to je uključena i potreba za strožim zakonima o oružju. Ljudi mogu da se radikalizuju tokom određenog vremenskog perioda. Dozvole ne bi trebalo da budu zauvek", rekao je autralijski premijer.

Najmanje 38 ljudi je povređeno i prebačeno u bolnice posle masakra u nedelju, kada su dvojica napadača pucala neselektivno na proslavi na plaži.

Među ubijenima su bili desetogodišnja devojčica, rabin i osoba koja je preživela Holokaust.

Taj napad, koji se smatra terorističkim, uznemirio je Australijance i pokrenuo pitanja da li su vlasti učinile dovoljno da obuzdaju rastući antisemitizam.

(Beta, 15.12.2025)

Ključne reči

Sidnej

