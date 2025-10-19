Dron u leđa

Radar pre 35 minuta  |  Nenad Milosavljević
Dron u leđa

Da li je predsednik Turske obećao predsedniku Srbije da neće da valja dronove Prištini nego samo nama, to ne znamo, ali Vučić se silno naljutio na Erdogana

Mnogo je strašnih izdaja ovih dana. Nož za nožem u leđa Srbiji, a nisu Bugari. Štaviše, il’ braća, il’ dojučerašnji prijatelji. Rusija i Turska na ivici su da ih predsednik Srbije Aleksandar Vučić pretefteri iz sveske „prijatelji“ u svesku „partneri“. Jer znate već kako je on sve to kategorisao, imaš u svetu prijatelje i partnere. Ovi prvi su prijatelji (ili u slučaju Rusa braća), a ovi drugi su… pa, sarađujemo sa njima samo ako moramo i zato što moramo. Ne volimo
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Dabogda živeli zajedno (Ursulina kletva)

Dabogda živeli zajedno (Ursulina kletva)

Danas pre 4 sati
Movsesijan (PSG) o ruskoj vakcini protiv raka: Vlast manipuliše nadom pacijenata

Movsesijan (PSG) o ruskoj vakcini protiv raka: Vlast manipuliše nadom pacijenata

Danas pre 7 sati
Oglasio se šef IAEA: Lepe vesti za Zaporošku nukleaernu elektranu

Oglasio se šef IAEA: Lepe vesti za Zaporošku nukleaernu elektranu

Večernje novosti pre 7 sati
Grosi: "Počela popravka oštećenih dalekovoda u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani"

Grosi: "Počela popravka oštećenih dalekovoda u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani"

Blic pre 7 sati
„Srbija se nikad nije oslobodila komunizma, BIA naslednik UDBE“: Parandilović osudio Orlićevo polaganje venca na grob…

„Srbija se nikad nije oslobodila komunizma, BIA naslednik UDBE“: Parandilović osudio Orlićevo polaganje venca na grob Rankovića i Krcuna

Danas pre 12 sati
Parandilović: Srbija se nikad nije oslobodila komunizma, BIA se bavi odbranom Vučićevog kulta

Parandilović: Srbija se nikad nije oslobodila komunizma, BIA se bavi odbranom Vučićevog kulta

Beta pre 13 sati
Parandilović: Srbija se nikad nije oslobodila komunizma, BIA se bavi odbranom Vučićevog kulta

Parandilović: Srbija se nikad nije oslobodila komunizma, BIA se bavi odbranom Vučićevog kulta

Radio sto plus pre 12 sati

Ključne reči

Aleksandar VučićErdoganPredsednik SrbijeRusijaPrištinaDronTurska

Društvo, najnovije vesti »

Dron u leđa

Dron u leđa

Radar pre 35 minuta
Vremeplov: Rođen kralj Nikola Petrović

Vremeplov: Rođen kralj Nikola Petrović

RTV pre 40 minuta
Sa nadstrašnicom srušena i pravna država

Sa nadstrašnicom srušena i pravna država

Radar pre 39 minuta
“Nemam više, ali ovo vam je od mene”: Studenti iz Novog Pazara opisuju noćenje u Studenici i jedan dirljiv susret

“Nemam više, ali ovo vam je od mene”: Studenti iz Novog Pazara opisuju noćenje u Studenici i jedan dirljiv susret

Danas pre 5 minuta
Na današnji dan, 19. oktobar

Na današnji dan, 19. oktobar

B92 pre 40 minuta