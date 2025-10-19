Dron u leđa

Da li je predsednik Turske obećao predsedniku Srbije da neće da valja dronove Prištini nego samo nama, to ne znamo, ali Vučić se silno naljutio na Erdogana

Mnogo je strašnih izdaja ovih dana. Nož za nožem u leđa Srbiji, a nisu Bugari. Štaviše, il’ braća, il’ dojučerašnji prijatelji. Rusija i Turska na ivici su da ih predsednik Srbije Aleksandar Vučić pretefteri iz sveske „prijatelji“ u svesku „partneri“. Jer znate već kako je on sve to kategorisao, imaš u svetu prijatelje i partnere. Ovi prvi su prijatelji (ili u slučaju Rusa braća), a ovi drugi su… pa, sarađujemo sa njima samo ako moramo i zato što moramo. Ne volimo