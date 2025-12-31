Vremeplov: Jeljcin se povukao i ustupio vlast Putinu

BEOGRAD - Na današnji dan 1999 godine predsednik Rusije Boris Jeljcin obelodanio je, iznenada, nameru da se povuče sa čela države. Za vršioca dužnosti šefa države imenovao je Vladimira Putina.

Danas je sreda, 31. decembar, 365. i poslednji dan 2025. godine. 1494 - U Rim su ušle snage francuskog kralja Šarla VIII, koji je pod pritiskom plemstva počeo osvajanje Italije. Rat je trajao 61 godinu posle kraljeve smrti, do 1559. a pohodi na Italiju doprineli su prodoru humanističke kulture u do tada kulturno inferiornu Francusku. 1600 - Engleska kraljica Elizabeta I izdala je povelju o osnivanju Istočnoindijske kompanije. Moćna kompanija koja je donosila