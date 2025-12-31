Vremeplov: Jeljcin se povukao i ustupio vlast Putinu

RTV pre 56 minuta  |  Tanjug
Vremeplov: Jeljcin se povukao i ustupio vlast Putinu

BEOGRAD - Na današnji dan 1999 godine predsednik Rusije Boris Jeljcin obelodanio je, iznenada, nameru da se povuče sa čela države. Za vršioca dužnosti šefa države imenovao je Vladimira Putina.

Danas je sreda, 31. decembar, 365. i poslednji dan 2025. godine. 1494 - U Rim su ušle snage francuskog kralja Šarla VIII, koji je pod pritiskom plemstva počeo osvajanje Italije. Rat je trajao 61 godinu posle kraljeve smrti, do 1559. a pohodi na Italiju doprineli su prodoru humanističke kulture u do tada kulturno inferiornu Francusku. 1600 - Engleska kraljica Elizabeta I izdala je povelju o osnivanju Istočnoindijske kompanije. Moćna kompanija koja je donosila
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Cene nafte pale nakon skoka zbog novih geopolitičkih eskalacija

Cene nafte pale nakon skoka zbog novih geopolitičkih eskalacija

Blic pre 2 sata
Cene nafte pale nakon skoka zbog novih geopolitičkih eskalacija

Cene nafte pale nakon skoka zbog novih geopolitičkih eskalacija

RTV pre 5 sati
Cene nafte pale nakon skoka zbog novih geopolitičkih eskalacija

Cene nafte pale nakon skoka zbog novih geopolitičkih eskalacija

Telegraf pre 5 sati
Navodni napad na Putinovu rezidenciju preispituje šanse za mir u Ukrajini, analitičari ukazuju na posledice: "Evropa nije u…

Navodni napad na Putinovu rezidenciju preispituje šanse za mir u Ukrajini, analitičari ukazuju na posledice: "Evropa nije u poziciji da utiče na rasplet" (video)

Blic pre 7 sati
Od 1. januara skuplje putarine: Italijani objavili tabelu cena po rutama

Od 1. januara skuplje putarine: Italijani objavili tabelu cena po rutama

Blic pre 7 sati
Reforme penzionih sistema su kamen spoticanja u EU, kako održati budućnost penzionera? Pretnja finansijske neodrživosti u…

Reforme penzionih sistema su kamen spoticanja u EU, kako održati budućnost penzionera? Pretnja finansijske neodrživosti u vazduhu.

Blic pre 12 sati
Ko je Čedomir Stojković, advokat koji je uhapšen zbog navodnog rušenja ustavnog poretka

Ko je Čedomir Stojković, advokat koji je uhapšen zbog navodnog rušenja ustavnog poretka

Danas pre 1 dan

Ključne reči

Vladimir PutinItalijaEngleskaRimRusijaFrancuska

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Jeljcin se povukao i ustupio vlast Putinu

Vremeplov: Jeljcin se povukao i ustupio vlast Putinu

RTV pre 56 minuta
Reč godine – TOK

Reč godine – TOK

Radar pre 1 sat
U čije ime i za čiji račun nas nadziru

U čije ime i za čiji račun nas nadziru

Radar pre 1 sat
Vreme danas oblačno i hladno, na planinama slab sneg

Vreme danas oblačno i hladno, na planinama slab sneg

Danas pre 21 minuta
Danas prednovogodišnji kviz: Možete li do svih 30 tačnih odgovora?

Danas prednovogodišnji kviz: Možete li do svih 30 tačnih odgovora?

Danas pre 1 sat