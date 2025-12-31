Na današnji dan: Rođeni Pašić i Maršal, Edison predstavio električnu sijalicu

Pregled najznačajnijih događaja na današnji dan, 31. decembar, u svetu i kod nas.

1494 - U Rim su ušle snage francuskog kralja Šarla VIII. U nameri da osvoji Italiju i pripremi krstaški rat protiv Turske, francuski kralj je stigao do Napulja, ali je bio prisiljen da se povuče pred vojnim savezom pape, Španije, Mletaka i milanskog vojvode. 1600 - Engleska kraljica Elizabeta I izdala je povelju o osnivanju Istočnoindijske kompanije za trgovinu, koja je krajem 17. veka imala znatna suverena prava kao što su pravo na vođenje rata i sklapanje mira,