I u školama centralne Srbije od danas zimski raspust
RTV pre 57 minuta | Tanjug
BEOGRAD - U osnovnim i srednjim školama u centralnoj Srbiji danas počinje zimski raspust, a drugo polugodište počeće 19. januara 2026. godine.
Prvi nastavni dan, odnosno drugo polugodište počinje 19. januara 2026. godine. U Vojvodini raspust je počeo 24. decembra i trajaće do 9. januara 2026. godine. Prema Kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2025/2026. godinu u toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, Sretenjski, prolećni i letnji raspust.