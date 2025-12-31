I u školama centralne Srbije od danas zimski raspust

RTV pre 57 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - U osnovnim i srednjim školama u centralnoj Srbiji danas počinje zimski raspust, a drugo polugodište počeće 19. januara 2026. godine.

Prvi nastavni dan, odnosno drugo polugodište počinje 19. januara 2026. godine. U Vojvodini raspust je počeo 24. decembra i trajaće do 9. januara 2026. godine. Prema Kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2025/2026. godinu u toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, Sretenjski, prolećni i letnji raspust.
RTV pre 57 minuta
