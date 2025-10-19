VIDEO Nakit neprocenjive vrednosti ukraden iz Luvra za samo sedam minuta: Poznato kako su lopovi odneli plen

Nakit neprocenjive vrednosti ukraden je jutros iz muzeja Luvr u Parizu, lopovi su pobegli, a muzej je objavio da će biti zatvoren "zbog vanrednih razloga".

Krađa se desila jutros između 9.30 i 9.40 časova, a lopovi su ušli u muzej koji se nalazi u centru glavnog grada Francuske, ukrali više predmeta pre nego što su pobegli, saznaje agencija Frans pres iz izvora bliskih slučaju. Iznos plena je neprocenjive vrednosti, izjavio je francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez. On je rekao francuskim medijima da su "tri ili četiri lopova obavili krađu za sedam minuta". Ušli su u muzej spolja pomoću dizalice koja je