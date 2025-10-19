Jedna osoba stradala u saobraćajnoj nesreći u Malom Iđošu

MALI IĐOŠ - Jedna osoba poginula je danas, a dve su lakše povređene u saobraćajnoj nesreći u Malom Iđošu, kada je putničko vozilo marke "golf 4" sletelo sa puta i udarilo u zaštitni zid ograde kuće.

Od siline udarca, vozilo se prevrnulo, potom udarilo u električnu banderu, a zatim i u vozilo koje je bilo parkirano ispred kuće. U vozilu koje je sletelo sa puta je zatečena jedna osoba bez znakova života, koja je, prema nezvaničnim informacijama, osoba koja je poginula imala je 22 godine. Kako je Tanjugu rečeno u PU Subotica, u vozilu su se nalazile tri osobe. Slučaj je preuzelo Osnovno javno tužilaštvo u Subotici, koje će utvrditi uzrok saobraćajne nesreće.