Jedna osoba stradala u saobraćajnoj nesreći u Malom Iđošu

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Jedna osoba stradala u saobraćajnoj nesreći u Malom Iđošu

MALI IĐOŠ - Jedna osoba poginula je danas, a dve su lakše povređene u saobraćajnoj nesreći u Malom Iđošu, kada je putničko vozilo marke "golf 4" sletelo sa puta i udarilo u zaštitni zid ograde kuće.

Od siline udarca, vozilo se prevrnulo, potom udarilo u električnu banderu, a zatim i u vozilo koje je bilo parkirano ispred kuće. U vozilu koje je sletelo sa puta je zatečena jedna osoba bez znakova života, koja je, prema nezvaničnim informacijama, osoba koja je poginula imala je 22 godine. Kako je Tanjugu rečeno u PU Subotica, u vozilu su se nalazile tri osobe. Slučaj je preuzelo Osnovno javno tužilaštvo u Subotici, koje će utvrditi uzrok saobraćajne nesreće.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Dan žalosti u ponedeljak u Sremskoj Mitrovici, brzina verovatno uzrok nesreće, utvrdila policija

Dan žalosti u ponedeljak u Sremskoj Mitrovici, brzina verovatno uzrok nesreće, utvrdila policija

Južne vesti pre 22 minuta
Sa mesta nesreće u Bresnici kod Čačka: Nakon sudara autobus završio u jarku (FOTO)

Sa mesta nesreće u Bresnici kod Čačka: Nakon sudara autobus završio u jarku (FOTO)

Euronews pre 23 minuta
"Bio je dobar čovek i domaćin" Ovo je Duško koji je nastradao u nesreći kod Bresnice

"Bio je dobar čovek i domaćin" Ovo je Duško koji je nastradao u nesreći kod Bresnice

Alo pre 18 minuta
Dan žalosti u ponedeljak u Sremskoj Mitrovici, brzina verovatno uzrok nesreće, utvrdila policija

Dan žalosti u ponedeljak u Sremskoj Mitrovici, brzina verovatno uzrok nesreće, utvrdila policija

BBC News pre 33 minuta
Oglasio se MUP o saobraćajnoj nesreći kod Bresnice: Vozač BMV-a prešao u suprotnu traku i naleteo na autobus

Oglasio se MUP o saobraćajnoj nesreći kod Bresnice: Vozač BMV-a prešao u suprotnu traku i naleteo na autobus

Nova pre 28 minuta
Detalji horor sudara kod Čačka: Vozač BMW-a kao metak "uleteo" u autobus, poginuo na licu mesta!

Detalji horor sudara kod Čačka: Vozač BMW-a kao metak "uleteo" u autobus, poginuo na licu mesta!

Blic pre 1 sat
Dan žalosti u ponedeljak u Sremskoj Mitrovici, brzina verovatno uzrok nesreće, utvrdila policija

Dan žalosti u ponedeljak u Sremskoj Mitrovici, brzina verovatno uzrok nesreće, utvrdila policija

Danas pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaMali IđošTanjugTužilaštvosaobraćajna nesreća

Hronika, najnovije vesti »

Kallxo: Pretresi u Zubinom Potoku i Zvečanu zbog ubistva carinika Euleksa iz 2013. godine?

Kallxo: Pretresi u Zubinom Potoku i Zvečanu zbog ubistva carinika Euleksa iz 2013. godine?

Nova pre 18 minuta
Maloletnik (15) napravio karambol u Zrenjaninu: Izgubio kontrolu nad „audijem“, pa udario u parkirano vozilo FOTO

Maloletnik (15) napravio karambol u Zrenjaninu: Izgubio kontrolu nad „audijem“, pa udario u parkirano vozilo FOTO

Nova pre 8 minuta
Vozaču autobusa (70) određen pritvor: Saslušan u tužilaštvu nakon nesreće kod Sremske Mitrovice: Osumnjičen da je vozio 120 na…

Vozaču autobusa (70) određen pritvor: Saslušan u tužilaštvu nakon nesreće kod Sremske Mitrovice: Osumnjičen da je vozio 120 na sat

Blic pre 18 minuta
Teška nesreća kod breznice: Autobus se sudario sa automobilom, pa sleteo s puta, jedna osoba poginula

Teška nesreća kod breznice: Autobus se sudario sa automobilom, pa sleteo s puta, jedna osoba poginula

Blic pre 23 minuta
Produžen pritvor braći iz Čačka koji se sumnjiče da su u tuči usmrtili taksistu: Jedan se brani ćutanjem, drugi negirao krivicu…

Produžen pritvor braći iz Čačka koji se sumnjiče da su u tuči usmrtili taksistu: Jedan se brani ćutanjem, drugi negirao krivicu

RINA pre 8 minuta