Sa mesta nesreće u Bresnici kod Čačka: Nakon sudara autobus završio u jarku (FOTO)

U selu Bresnica kod Čačka jutros se, podsetimo, dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je u sudaru autobusa i kola jedna osoba poginula, više njih povređeno, a na fotografijama sa lica mesta vidi se koliko je jak sudar bio.

Naime, autobus je završio u jarku, dok su delovi vozila rasuti po putu. Do nesreće je došlo kada su se sudarili putnički automobil i autobus, koji je nakon toga sleteo sa kolovoza i udario u dalekovod. Na mestu nesreće intervenisale su ekipe Hitne pomoći, a policija je izvršila uviđaj, koji će pokazati okolnosti pod kojima se udes dogodio.