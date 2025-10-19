Asvel napušta Evroligu!

Asvel Vilerban - sudeći prema izveštajima iz Francuske - napušta Evroligu na kraju sezone 2025/26.

Klub iz predgrađa Liona prijaviće se za FIBA ligu šampiona kako bi u budućnosti postao destinacija za projekat NBA Evropa. Prema pisanju lista „Le Progrès“, Asvel od naredne sezone namerava da igra Ligu šampiona i tako pošalje signal da se prepoznaje u projektu NBA Evropa. Francuski klub, od kog se očekivalo da obnovi licencu za Evroligu, navodno je spreman da se povuče iz takmičenja. Kako se navodi, razlog za ovu odluku su hronički finansijski gubici kluba. Ako se