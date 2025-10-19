Eksplozija na Vidikovcu, nema povređenih

U ulici Patrijarha Joanikija u beogradskom naselju Vidikovac danas oko 14 sati čuo se prasak, nakon čega su se na lice mesta uputile vatrogasne ekipe, a prema prvim informacijama nema povređenih, saznaje Tanjug.

Utvrđeno je da nema otvorenog plamena, a na jednom objektu u toj ulici oštećena su vrata i stakla na prozorima. Uviđaj je u toku, a uzrok praska je za sada nepoznat. Kako prenose pojedini mediji, danas je u popodnevnim časovima došlo do eksplozije u lokalu na Vidikovcu, odnosno u servisu automobila.