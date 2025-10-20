Majka osumnjičena za ubistvo bebe u Novom Sadu Novorođenče bačeno na tlo, preti joj doživotna robija

Alo pre 5 sati
Majka osumnjičena za ubistvo bebe u Novom Sadu Novorođenče bačeno na tlo, preti joj doživotna robija

Osumnjičenoj M. K. (39) na teret se stavlja krivično delo teško ubistvo deteta za koje je zaprećena kazna doživotni zatvor bez uslovnog otpusta

Tek rođena beba koja je pronađena mrtva u Novom Sadu rođena je živa, a prvi rezultati obdukcije ukazuju da je preminula od hipotermije ili udarca u glavu, najverovatnije prilikom pada na tlo kada je beba bačena, saznaje "Blic". Kako nezvanično saznajemo, osumnjičenoj M.K. (39) na teret se stavlja krivično delo teško ubistvo deteta za koje je zaprećena kazna doživotni zatvor bez uslovnog otpusta. Ona je sada hospitalizovana u bolnici u Novom Sadu, nakon čega će je
