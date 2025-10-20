Telo bebe pronađeno u Novom Sadu, krivična prijava protiv osumnjičene majke

U Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu u ponedeljak ujutro pronađeno beživotno telo bebe, a nedugo potom policija je privela ženu za koju se veruje da je majka. Protiv nje će biti podneta krivična prijava za teško ubistvo.

Telo bebe otkriveno je jutros u Bulevaru cara Lazara 48 u Novom Sadu, a ubrzo nakon toga, na oko pedeset metara udaljenosti u ulazu zgrade u Lovćenskoj ulici, zatečena je žena koja se dovodi u vezu sa ovom tragedijom. Policija je odmah privela osumnjičenu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu podneće krivičnu prijavu protiv M. K. (39) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinila krivično delo teško ubistvo. Kako se navodi u