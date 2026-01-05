Putevi Srbije: Svi putevi prohodni

OK radio pre 14 minuta  |  OK Radio
Putevi Srbije: Svi putevi prohodni

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da autoputevi i svi državni putevi prvog i drugog reda kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima su prohodni za saobraćaj.

Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Bačke, Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Novog Pazara, Novog Sada, Pančeva, Požarevca, Užica, Valjeva, Zaječara i Zrenjanina. Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Kruševca, Valjeva, Novog Pazara i Fruške gore (Iriški venac). Sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu spremni da reaguju po potrebi. Raspolažemo dovoljnim količinama soli, kamenog
Otvori na okradio.rs

Povezane vesti »

Preduzeće za puteve Kragujevac: Putevi u Šumadiji i Pomoravlju prohodni

Preduzeće za puteve Kragujevac: Putevi u Šumadiji i Pomoravlju prohodni

Glas Šumadije pre 4 minuta
Apel na oprez iz Puteva Srbije: Moguća poledica, ima i snega na kolovozima

Apel na oprez iz Puteva Srbije: Moguća poledica, ima i snega na kolovozima

Vranje news pre 49 minuta
Stanje na putevima: Putevi vlažni, sneg i poledica otežavaju saobraćaj, oprez na deonicama i u istočnoj Srbiji

Stanje na putevima: Putevi vlažni, sneg i poledica otežavaju saobraćaj, oprez na deonicama i u istočnoj Srbiji

Glas Zaječara pre 59 minuta
(VIDEO) Stanje na putevima širom Srbije: Glavni pravci prohodni, vozači da budu na oprezu

(VIDEO) Stanje na putevima širom Srbije: Glavni pravci prohodni, vozači da budu na oprezu

N1 Info pre 1 sat
Putevi Srbije: Apel vozačima da budu oprezni, moguća poledica, snega ima na mnogim putevima

Putevi Srbije: Apel vozačima da budu oprezni, moguća poledica, snega ima na mnogim putevima

Danas pre 1 sat
Pavković: Na glavnim putevima raskvašeni sneg do 5 cm, u višim predelima do 10 cm

Pavković: Na glavnim putevima raskvašeni sneg do 5 cm, u višim predelima do 10 cm

RTV pre 1 sat
"Putevi Srbije" upozorili na deonice na kojima od jutros ima snega

"Putevi Srbije" upozorili na deonice na kojima od jutros ima snega

Moj Novi Sad pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakPožarevacNovi PazarPančevoZaječarNovi SadZrenjaninKruševacBačkaKolubaraValjevoPutevi SrbijeKraljevoSnegputariKragujevacUžice

Društvo, najnovije vesti »

Preduzeće za puteve Kragujevac: Putevi u Šumadiji i Pomoravlju prohodni

Preduzeće za puteve Kragujevac: Putevi u Šumadiji i Pomoravlju prohodni

Glas Šumadije pre 4 minuta
Sneg i led u Srbiji – moguće nestašice struje i kašnjenje letova, glavni putevi prohodni

Sneg i led u Srbiji – moguće nestašice struje i kašnjenje letova, glavni putevi prohodni

RTS pre 4 minuta
Prof. dr Dragan Mitić: Venera na Vrelu - tihi odgovor jednom mestu. O mogućem simbolu belopalanačkog vrela i varoške samosvesti…

Prof. dr Dragan Mitić: Venera na Vrelu - tihi odgovor jednom mestu. O mogućem simbolu belopalanačkog vrela i varoške samosvesti

Plus online pre 4 minuta
Osnovana radna grupa za projekat pruge od Beograda do Niša

Osnovana radna grupa za projekat pruge od Beograda do Niša

Naissus info pre 4 minuta
Naprednjaci: Vučić će vrlo brzo doći u Novi Sad, kad mu državničke obaveze to dozvole

Naprednjaci: Vučić će vrlo brzo doći u Novi Sad, kad mu državničke obaveze to dozvole

Radio 021 pre 4 minuta