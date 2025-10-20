Oglasio se pevač povodom smrti generala pavkovića Njegove reči rasplakale naciju

Nebojša Pavković borio se sa teškom bolešću

General Nebojša Pavković preminuo je danas, 20. oktobra, na VMA, gde se lečio nakon što je pre 22 dana prebačen u Srbiju iz finskog zatvora. General Nebojša Pavković borio se sa teškom bolešću. Njegovo zdravstveno stanje bilo je toliko ozbiljno da je, na zahtev predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vlade Srbije, Haški tribunal dozvolio njegov otpust iz finskog zatvora.