BBC vesti na srpskom

Brzina verovatno uzrok nesreće u Sremskoj Mitrovici, utvrdila policija

Troje ljudi je poginulo, a desetine povređeno kada se u petak autobus pun radnika prevrnuo, verovatno zbog neprilagođene brzine, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

BBC News pre 56 minuta
Saobraćajna nesreća kod Sremske Mitrovice
Fonet
U teškoj saobraćajnoj nesreći 18. oktobra 2025. na putu između Sremske Mitrovice i sela Jarak poginulo je troje ljudi

Uzrok teške saobraćajne nesreće kod Sremske Mitrovice u kojoj je poginulo troje, a desetine putnika povređeno, bila je najverovatnije neprilagođena brzina, saopštila je policija.

Autobus na sprat sleteo je sa kolovoza i prevrnuo se 18. oktobra popodne na putu između Sremske Mitrovice i sela Jarak.

Šest najteže povređenih je na intenzivnoj nezi, rekao je direktor Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić za RTS.

„Pacijentkinja sa povredom grudnog koša prebačena je 19. oktobra u Urgentni centar u Beogradu. I njeno stanje je stabilno.

Svi ostali pacijenti koji su na odeljenjima hirurgije i ortopedije takođe u stabilnom stanju, dodao je.

Šta je poznato o vozaču?

Potpukovnik Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije rekao je da su na tahografu utvrdili kretanje autobusa od „neverovatnih 120 kilometara na čas".

„Vozač je prevozio 83 putika.

„Veliko odsustvo odgovornosti, dok saobraćajna signalizacija upozorava na dvostruku, opasnu krivinu. Fizika nije mogla nikako da zadrži vozilo pri ovoj brzini", rekao je Stević za RTS.

Vanredni tehnički pregled autobusa urađen 15. septembra ove godine, a lekarski pregled vozač obavljen je krajem 2024. godine, dodaje.

Autobus na sprat je prevozio radnike firme Healthcare iz Rume, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Vozač privatnog autoprevoznika Sirmium bus iz Sremske Mitrovice uhapšen je zbog sumnje da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, saopštila je policija.

Vozaču je određen pritvor do 30 dana, preneo je Blic.

Policija, vatrogasci i medicinski radnici ukazuju pomoć povređenima
MUP
Policija, vatrogasci i medicinski radnici ukazuju pomoć povređenima

U Sremskoj Mitrovici 20. oktobar je Dan žalosti.

Zastave su spuštene na pola koplja na svim javnim institucijama, a otkazane su sve manifestacije zabavnog karaktera u organizaciji Grada i ustanova kulture.

Branislav Nedimović, gradonačelnik Sremske Mitrovice, uputio je saučešče porodicama stradalih i zahvalio se svim zdravstvenim radnicima koji su pokazali izuzetnu hrabrost i profesionalnost.

Saopšteno je da će porodicama nastradalih biti isplaćena pomoć od po 200.000 dinara za pokrivanje troškova sahrane i drugih neophodnih izdataka.

prevrnut autobus
MUP
Nesreća u Sremu desila se u popodnevnim časovima

U prethodne dve godine zabeležno je više od 60 neispravnosti u radu prevoznika Sirmium bus zbog čega su predate prekršajne prijave nadležnom sudu, saopštio je MUP.

Saobraćaj je u petak bio prekinut na deonici gde se desila nesreća i formirale su se kolone vozila, videlo se na fotografijama koje je na Instagramu objavio lokalni mediji Moj grad Sremska Mitrovica.

Pomoć povređenima pored Hitne pomoći Sremske Mitrovice pružali su i saniteti iz okolnih gradova, dok su pojedini putnici u bolnicu prevezeni i privatnim vozilima, piše ovaj medij.

Fabrika Healthcare Ruma bavi se proizvodnjom memorijske pene i otvorena je 2015. godine.

Pročitajte OVDE tekst BBC-ja na srpskom o crnim tačkama na saobraćajnicama u Srbiji.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.20.2025)

BBC News
Ko je bio Nebojša Pavković, general osuđen za ratne zločine na Kosovu

Ko je bio Nebojša Pavković, general osuđen za ratne zločine na Kosovu

BBC News pre 46 minuta
Pljačka u Luvru: Za sedam minuta ukrali nakit 'neprocenjive' vrednosti

Pljačka u Luvru: Za sedam minuta ukrali nakit 'neprocenjive' vrednosti

BBC News pre 26 minutajoš 1 povezana
Prekid vatre i dalje je na snazi, kaže Tramp posle izraelskog napada na Gazu

Prekid vatre i dalje je na snazi, kaže Tramp posle izraelskog napada na Gazu

BBC News pre 3 sata
Od Holivuda do hortikulture: Kejt Blanšet u misiji spasavanja semena

Od Holivuda do hortikulture: Kejt Blanšet u misiji spasavanja semena

BBC News pre 2 sata
Ko će vladati Gazom - goruće pitanje na koje svi pokušavaju da odgovore

Ko će vladati Gazom - goruće pitanje na koje svi pokušavaju da odgovore

BBC News pre 1 sat
BBC News

Povezane vesti »

Brzina verovatno uzrok nesreće u Sremskoj Mitrovici, utvrdila policija

Brzina verovatno uzrok nesreće u Sremskoj Mitrovici, utvrdila policija

Južne vesti pre 45 minuta
Brzina verovatno uzrok nesreće u Sremskoj Mitrovici, utvrdila policija

Brzina verovatno uzrok nesreće u Sremskoj Mitrovici, utvrdila policija

Danas pre 50 minuta
Putevi Srbije: Izmena saobraćaja na deonici Sremska Mitrovica - Jarak zbog radova

Putevi Srbije: Izmena saobraćaja na deonici Sremska Mitrovica - Jarak zbog radova

N1 Info pre 2 sata
Putevi Srbije: Radovi na putu S. Mitrovica-Jarak, na kom se prevrnuo autobus sa 80 putnika

Putevi Srbije: Radovi na putu S. Mitrovica-Jarak, na kom se prevrnuo autobus sa 80 putnika

Danas pre 1 sat
Povređeni u saobraćajnoj nesreći u Sremskoj Mitrovici stabilni, četvoro na intenzivnoj nezi

Povređeni u saobraćajnoj nesreći u Sremskoj Mitrovici stabilni, četvoro na intenzivnoj nezi

Euronews pre 2 sata
Izmenjen režim saobraćaja na deonici od Sremske Mitrovice do Jarka

Izmenjen režim saobraćaja na deonici od Sremske Mitrovice do Jarka

Radio 021 pre 3 sata
Hronologija autobuskih nesreća u Srbiji Propusti odnose živote na drumovima

Hronologija autobuskih nesreća u Srbiji Propusti odnose živote na drumovima

Dnevnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSSremska MitrovicaMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPsaobraćajna nesreća

Vojvodina, najnovije vesti »

Čuveni Martin Kušej sa dramom "Doktor" u petak u Srpskom narodnom pozorištu

Čuveni Martin Kušej sa dramom "Doktor" u petak u Srpskom narodnom pozorištu

Radio 021 pre 21 minuta
Iz Srbije u svet: Biser Nutri Akademija kao primer dobre prakse u edukaciji o ishrani

Iz Srbije u svet: Biser Nutri Akademija kao primer dobre prakse u edukaciji o ishrani

I Love Zrenjanin pre 25 minuta
Cene na zrenjaninskim pijacama (20.10.2025.)

Cene na zrenjaninskim pijacama (20.10.2025.)

I Love Zrenjanin pre 5 minuta
Gojkovićeva i Gak u Istanbulu sa turskim privrednicima – potpisan sporazum o saradnji između privrednih komora

Gojkovićeva i Gak u Istanbulu sa turskim privrednicima – potpisan sporazum o saradnji između privrednih komora

RTV pre 45 minuta
Otvoren sajam saobraćaja: Bezbednost mladih je prioritet

Otvoren sajam saobraćaja: Bezbednost mladih je prioritet

RTV pre 36 minuta