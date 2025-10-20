Brzina verovatno uzrok nesreće u Sremskoj Mitrovici, utvrdila policija

BBC News pre 56 minuta

Fonet U teškoj saobraćajnoj nesreći 18. oktobra 2025. na putu između Sremske Mitrovice i sela Jarak poginulo je troje ljudi

Uzrok teške saobraćajne nesreće kod Sremske Mitrovice u kojoj je poginulo troje, a desetine putnika povređeno, bila je najverovatnije neprilagođena brzina, saopštila je policija.

Autobus na sprat sleteo je sa kolovoza i prevrnuo se 18. oktobra popodne na putu između Sremske Mitrovice i sela Jarak.

Šest najteže povređenih je na intenzivnoj nezi, rekao je direktor Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić za RTS.

„Pacijentkinja sa povredom grudnog koša prebačena je 19. oktobra u Urgentni centar u Beogradu. I njeno stanje je stabilno.

Svi ostali pacijenti koji su na odeljenjima hirurgije i ortopedije takođe u stabilnom stanju, dodao je.

Šta je poznato o vozaču?

Potpukovnik Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije rekao je da su na tahografu utvrdili kretanje autobusa od „neverovatnih 120 kilometara na čas".

„Vozač je prevozio 83 putika.

„Veliko odsustvo odgovornosti, dok saobraćajna signalizacija upozorava na dvostruku, opasnu krivinu. Fizika nije mogla nikako da zadrži vozilo pri ovoj brzini", rekao je Stević za RTS.

Vanredni tehnički pregled autobusa urađen 15. septembra ove godine, a lekarski pregled vozač obavljen je krajem 2024. godine, dodaje.

Autobus na sprat je prevozio radnike firme Healthcare iz Rume, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Vozač privatnog autoprevoznika Sirmium bus iz Sremske Mitrovice uhapšen je zbog sumnje da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, saopštila je policija.

Vozaču je određen pritvor do 30 dana, preneo je Blic.

MUP Policija, vatrogasci i medicinski radnici ukazuju pomoć povređenima

U Sremskoj Mitrovici 20. oktobar je Dan žalosti.

Zastave su spuštene na pola koplja na svim javnim institucijama, a otkazane su sve manifestacije zabavnog karaktera u organizaciji Grada i ustanova kulture.

Branislav Nedimović, gradonačelnik Sremske Mitrovice, uputio je saučešče porodicama stradalih i zahvalio se svim zdravstvenim radnicima koji su pokazali izuzetnu hrabrost i profesionalnost.

Saopšteno je da će porodicama nastradalih biti isplaćena pomoć od po 200.000 dinara za pokrivanje troškova sahrane i drugih neophodnih izdataka.

MUP Nesreća u Sremu desila se u popodnevnim časovima

U prethodne dve godine zabeležno je više od 60 neispravnosti u radu prevoznika Sirmium bus zbog čega su predate prekršajne prijave nadležnom sudu, saopštio je MUP.

Saobraćaj je u petak bio prekinut na deonici gde se desila nesreća i formirale su se kolone vozila, videlo se na fotografijama koje je na Instagramu objavio lokalni mediji Moj grad Sremska Mitrovica.

Pomoć povređenima pored Hitne pomoći Sremske Mitrovice pružali su i saniteti iz okolnih gradova, dok su pojedini putnici u bolnicu prevezeni i privatnim vozilima, piše ovaj medij.

Fabrika Healthcare Ruma bavi se proizvodnjom memorijske pene i otvorena je 2015. godine.

