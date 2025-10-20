Danas Dan žalosti i tri sahrane u Sremskoj Mitrovici: Zastave na pola koplja: Porodicama nastradalih u nesreći stiže pomoć

U Sremskoj Mitrovici danas, u ponedeljak 20. oktobra, proglašen je Dan žalosti zbog nesreće u tom gradu u kojoj je poginulo troje ljudi kada se prevrnuo autobus, izjavio je gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović.

Prema odluci donetoj na vanrednoj sednici gradskog veća u Sremskoj Mitrovici, otkazane su sve manifestacije koje su bile zakazane, a zastave će biti spuštene na pola koplja, rekao je gradonačelnik na konferenciji za novinare u subotu. Grad Sremska Mitrovica saopštio je da će porodicama nastradalih biti isplaćena pomoć od po 200.000 dinara za pokrivanje troškova sahrane i drugih neophodnih izdataka. - Danas će biti sahrana troje stradalih - izjavio je gradonačelnik