SAZNAJEMO Sin vozača autobusa uhapšenog zbog smrti tri putnika kod Sremske Mitrovice je istaknuti naprednjak i zamenik predsednika opštine

Nova pre 1 sat  |  Autor: Miloš Ž. Lazić
SAZNAJEMO Sin vozača autobusa uhapšenog zbog smrti tri putnika kod Sremske Mitrovice je istaknuti naprednjak i zamenik…

Policija je uhapsila Draga Kovačevića (70) vozača autobusa "Siarmiumbusa" osumnjičenog da je zbog prevelike brzine sleteo sa puta, prilikom čega su poginula tri, a povređeno je 39 putnika.

I dok se javnost pita kako je čovek od 70 godina mogao da dobije, kako je ministar policije Ivica Dačić rekao, "neograničeno lekarsko uverenje", u javnost isplivavaju novi podaci, pa se tako ispostavilo da je sin uhapšenog vozača, Goran Kovačević, istaknuti naprednjak, pomoćnik predsednika opštine Šid i član opštinskog veća. Tragedija se dogodila u petak popodne, 17. oktobra kada je prepun autobus lokalnog autoprevoznika iz Sremske Mitrovice „Sirmiumbus“ sleteo sa
