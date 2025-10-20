Vučić sa Orbanom: Odnosi sa Mađarskom izvanredni, ali želimo da ih još više osnažimo

Beta pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Budimpešti, gde se sastao sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, da su odnosi dve zemlje izvanredni, ali da Beograd želi da ih još više osnaži kroz konkretne razgovore o energetici, infrastrukturi i zajedničkim projektima.

Vučić, koji je u radnoj poseti Budimpešti, napisao je na Instagramu da je sa Orbanom razgovarao o strateškom pozicioniranju Srbije i Mađarske, zajedničkom odgovoru na izazove u regionu i obezbeđivanju dugoročne stabilnosti u oblasti energetike i ekonomije.

"Energetska bezbednost Srbije ostaje jedan od naših prioriteta. Stabilnost, razvoj i sigurnost su temelji našeg rada i način na koji gradimo snažniju državu i sigurniju budućnost za naše građane", naveo je Vučić.

Dodao je da je čestitao Orbanu što će Mađarska biti domaćin "jednog od najznačajnijih sastanaka dvojice svetskih lidera u novijoj istoriji" - susreta predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina.

Vučić: Sa Orbanom o ključnim energetskim pitanjima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Budimpešti da je sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom razgovarao o ključnim energetskim pitanjima, uključujući snabdevanje gasom u budućnosti i delovanje mađarske kompanije MOL.

Posle radne večere koju je Orban priredio za njega i ministra finansija Srbije Sinišu Malog, Vučić je novinarima rekao da su razgovarali i o tome kako da dve zemlje obezbede lakši pristup lukama brodovima sa drugim zastavama, "kako bi građanima obezbedili dovoljan pristup svim lubrikantima i naftnim derivatima".

"Razgovarali smo o bilateralnim odnosima u svim sferama, konstatovali smo da su na izuzetnom nivou i da smo veoma lojalni prijatelji. Teško je danas pronaći bliže prijatelje od Srba i Mađara", kazao je Vučić.

Vučić je naveo da kompanija MOL pomaže Srbiji, da će da uvozi više derivata, i da neće uvoziti sirovu naftu jer se ne zna do kad će rafinerija u Pančevu da radi, zbog američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije.

"To se isplati Mađarima, a nama odgovara. Ali za nas je katastrofa da uopšte razgovaramo o tome jer nama rafinerija mora da radi", rekao je Vučić.

{Related:232932}

O danas zauzetom stavu Saveta Evropske unije da uvoz ruskog gasa u zemlje EU treba da bude zabranjen od 1. januara 2026. godine, uključujući tranzit kroz EU u treće zemlje, Vučić je rekao da "nije sjajan" po Srbiju.

"Naš produktovod ne radi više prema Rumuniji. Morate da radite novi gasni interkonektor, da pravite reverzibilnu fazu prema Mađarskoj, da može da se vraća gas, a ne samo da ide u pravcu Mađarske, da pravite interkonektor sa Severnom Makedonijom. Mi sve to kada napravimo, ne znamo odakle toliko gasa da nabavimo ako nije ruski. I kada sve to uradimo, pitanje je kako da nadoknadimo to što ćemo morati da platimo 30-40 odsto višu cenu", kazao je.

Vučić je, međutim, dodao da će tražiti i pronaći rešenje i da "ljudi ne treba da brinu".

"Ne postoje problemi za koje nema rešenja, postoje samo ljudi koji nisu dovoljno posvećeni i dovoljno mudri i ta rešenja ne vide. Teškim i napornim radom pronaći ćemo rešenje", rekao je Vučić.

On je rekao i da Evropska unija "podiže zavesu" prema Rusiji i da ne želi da ima iza te zavese "bilo koga ko bi mogao da bude neutralan".

"Neće da imaju nekoga ko ne želi da sprovodi njihovu politiku u potpunosti. Mi bismo želeli politiku mira, mnogi danas ne žele politiku mira, Mađarska želi. Hoćemo li uspeti ili smo suviše mali ostaje da se vidi. Da li su ovo teški udarci i oko nafte i oko gasa za nas? Samo još čekam da nam neko kaže da ne smemo da dišemo vazduh i da nam kaže da to sve rade za naše dobro", naveo je.

(Beta, 20.10.2025)