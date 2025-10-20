Vučić: Odnosi sa Mađarskom i Orbanom izvanredni, fokus na energetici, infrastrukturi i zajedničkim projektima

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Vučić: Odnosi sa Mađarskom i Orbanom izvanredni, fokus na energetici, infrastrukturi i zajedničkim projektima

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom u Budimpešti, gde boravi u radnoj poseti.

Vučić izjavio je da su odnosi sa Mađarskom i premijerom Viktorom Orbanom „izvanredni“, ali da postoji prostor za njihovo dodatno osnaživanje kroz konkretne razgovore o energetici, infrastrukturi i zajedničkim projektima. „Čestitao sam premijeru Orbanu što će Mađarska biti domaćin jednog od najznačajnijih sastanaka dvojice svetskih lidera u novijoj istoriji“, naveo je Vučić. On je dodao da energetska bezbednost Srbije ostaje jedan od glavnih prioriteta, uz strateško
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vučić u Budimpešti posle sastanka sa Orbanom: Odakle toliko gasa da nabavimo ako nije ruski

Vučić u Budimpešti posle sastanka sa Orbanom: Odakle toliko gasa da nabavimo ako nije ruski

RTS pre 22 minuta
Vučić: Sa Orbanom o obezbeđivanju dugoročne energetske i ekonomske stabilnosti

Vučić: Sa Orbanom o obezbeđivanju dugoročne energetske i ekonomske stabilnosti

RTV pre 48 minuta
Vučić se sastao sa Orbanom u Budimpešti, razgovarali i o energetici

Vučić se sastao sa Orbanom u Budimpešti, razgovarali i o energetici

N1 Info pre 2 sata
Vučić sa Orbanom: Odnosi sa Mađarskom izvanredni, ali želimo da ih još više osnažimo

Vučić sa Orbanom: Odnosi sa Mađarskom izvanredni, ali želimo da ih još više osnažimo

Beta pre 2 sata
"Ne znam odakle toliko gasa da nabavimo, a da nije ruski": Vučić: "Rešavaćemo probleme, ljudi ne treba da paniče, ali neće…

"Ne znam odakle toliko gasa da nabavimo, a da nije ruski": Vučić: "Rešavaćemo probleme, ljudi ne treba da paniče, ali neće biti lako"

Blic pre 1 sat
Vučić sa Orbanom u Budimpešti o obezbeđivanju dugoročne stabilnosti u oblasti energetike i ekonomije

Vučić sa Orbanom u Budimpešti o obezbeđivanju dugoročne stabilnosti u oblasti energetike i ekonomije

Sputnik pre 2 sata
Vučić se oglasio posle sastanka s Orbanom: Otkrio o čemu su razgovarali u Budimpešti

Vučić se oglasio posle sastanka s Orbanom: Otkrio o čemu su razgovarali u Budimpešti

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBudimpeštaMađarskasrbijaViktor Orban

Politika, najnovije vesti »

Civilno društvo Kosova traži od lidera EU ukidanje svih mera iz 2023.

Civilno društvo Kosova traži od lidera EU ukidanje svih mera iz 2023.

Danas pre 18 minuta
Vjosa Osmani kritikuje Srpsku listu zbog žalbe Ustavnom sudu

Vjosa Osmani kritikuje Srpsku listu zbog žalbe Ustavnom sudu

Danas pre 43 minuta
DS organizovala izložbu u Evropskom parlamentu o represiji nad studentima i građanima u Srbiji

DS organizovala izložbu u Evropskom parlamentu o represiji nad studentima i građanima u Srbiji

Danas pre 1 sat
Vučević: Malo koja stranka bi izdržala ono što je izdržao SNS za 17 godina

Vučević: Malo koja stranka bi izdržala ono što je izdržao SNS za 17 godina

Blic pre 1 sat
Đurić stigao u Njujork: Sutra učestvuje na sednici Saveta bezbednosti UN

Đurić stigao u Njujork: Sutra učestvuje na sednici Saveta bezbednosti UN

Blic pre 1 sat