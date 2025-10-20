Vučić: Odnosi sa Mađarskom i Orbanom izvanredni, fokus na energetici, infrastrukturi i zajedničkim projektima

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom u Budimpešti, gde boravi u radnoj poseti.

Vučić izjavio je da su odnosi sa Mađarskom i premijerom Viktorom Orbanom „izvanredni“, ali da postoji prostor za njihovo dodatno osnaživanje kroz konkretne razgovore o energetici, infrastrukturi i zajedničkim projektima. „Čestitao sam premijeru Orbanu što će Mađarska biti domaćin jednog od najznačajnijih sastanaka dvojice svetskih lidera u novijoj istoriji“, naveo je Vučić. On je dodao da energetska bezbednost Srbije ostaje jedan od glavnih prioriteta, uz strateško