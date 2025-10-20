"Ne znam odakle toliko gasa da nabavimo, a da nije ruski": Vučić: "Rešavaćemo probleme, ljudi ne treba da paniče, ali neće biti lako"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Budimpešte, nakon sastanka sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

Vučić je najpre govorio o sastanku sa mađarskim premijerom, istakavši da Srbija i Mađarska tradicionalno neguju dobre i prijateljske odnose. - Imao sam ozbiljne i važne razgovore sa Orbanom. Situacija se usložnjava i po pitanju naših ekonomija, odnosno spoljnog uticaja na njih, razgovarali smo i o snabdevanju gasa u budućnosti i delovanju kompanije MOL. Konstatovali smo da su naši odnosi na izuzetnom nivou i da smo veoma lojalni prijatelji - rekao je Vučić. - Već