Čitava oblast u Ukrajini ostala u mrklom mraku! Rusi se obrušili na preduzeće za električnu energiju, šteta je ogromna

Ruske snage napale su danas energetski objekat u Černigovskoj oblasti na severoistoku Ukrajine zbog čega je gotovo 55.000 kupaca ostalo bez struje, saopštilo je lokalno preduzeće za distribuciju električne energije.

U objavi na Telegramu navodi se da u napadu nema povređenih, a da je pričinjena značajna šteta, preneo je Ukrinform. Ističe se da su hitne službe na licu mesta. Podsetimo, ruske snage ranije su pogodile postrojenje za proizvodnju dronova kod Hersona raketnim sistemom "iskander". Prethodno, rusko postrojenje za preradu gasa Orenburg, najveće te vrste u svetu, pogodili su ukrajinski dronovi i oštetili jedan njegov deo, ali nijedan radnik nije ranjen, rekao je u