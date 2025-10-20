Evo ko je snajka Dragane Mirković: Iskeširali 10.000 evra za njen porođaj, ima poseban tretman: A malo ko zna koliko Melani ima godine

Blic pre 1 sat
Evo ko je snajka Dragane Mirković: Iskeširali 10.000 evra za njen porođaj, ima poseban tretman: A malo ko zna koliko Melani…

Snajka pevačice Dragane Mirković, Melani (25), porodila se i na svet donela devojčicu kojoj su ona i njen muž Marko Bijelić dali ime Ksenija.

Melani se porodila u prestižnoj bečkoj klinici AKH, a kako su ranije prenosili domaći mediji, porođaj u ovoj klinici košta blizu 10.000 evra. Pored vrhunske medicinske nege dostupne 24 časa dnevno, buduća mama je imala mogućnost da koristi brojne dodatne usluge – od dolaska frizera, manikira i pedikira direktno u bolničku sobu, do pristupa posebno uređenom prostoru za meditaciju i relaksaciju. Podsetimo, nedavno je održano intimno venčanje Marka Bijelića i Melani
