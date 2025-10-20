"Tako brzo?!" Zorica Brunclik se obratila Dragani Mirković nakon što je dobila unuku, pomenula "klub baba"

Muzička zvezda Dragana Mirković postala je baka! U domu naše pevačice danas vlada neopisiva radost i toplina.

Njeni sin Marko Bijelić i snaja Melani dobili su ćerkicu, kojoj su dali prelepo ime – Ksenija, a moćno značenje možete pročitati OVDE. Ovim povodom oglasila se i pevačica Zorica Brunclik, koja nije krila radost što je njena koleginica Dragana Mirković postala baka. - Stvarno?! Tako brzo? Dobrodošla u klub baba, pa i ona je dobra riba - rekla je Zorica Brunclik vidno uzbuđena, a reakciju možete pogledati u snimku ispod. Majka Melani se oseća sjajno nakon porđaja, a