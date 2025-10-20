Na dnevnom redu i Sporazum Srbije i Turske: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad danas od 10 sati: Raspravljaju o 20 tačaka

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad na prvom redovnom jesenjem zasedanju danas od 10 časova i to objedinjenom načelnom raspravom o tačkama dnevnog reda koje se odnose na međunarodne sporazume i finansijske ugovore.

Objedinjena rasprava vodi se od 9. do 39. tačke dnevnog reda, među kojima su i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat unapređenja kvaliteta vazduha u Srbiji) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Sporazum između Vlade Srbije i Vlade Turske o saradnji u oblasti inovacija u naprednim tehnologijama, kao i Sporazum o usvajanju harmonizovanih tehničkih pravilnika UN za vozila sa točkovima, opremu i delove. Na dnevnom redu je i