Na dnevnom redu i Sporazum Srbije i Turske: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad danas od 10 sati: Raspravljaju o 20 tačaka

Blic pre 15 minuta
Na dnevnom redu i Sporazum Srbije i Turske: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad danas od 10 sati: Raspravljaju o 20…

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad na prvom redovnom jesenjem zasedanju danas od 10 časova i to objedinjenom načelnom raspravom o tačkama dnevnog reda koje se odnose na međunarodne sporazume i finansijske ugovore.

Objedinjena rasprava vodi se od 9. do 39. tačke dnevnog reda, među kojima su i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat unapređenja kvaliteta vazduha u Srbiji) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Sporazum između Vlade Srbije i Vlade Turske o saradnji u oblasti inovacija u naprednim tehnologijama, kao i Sporazum o usvajanju harmonizovanih tehničkih pravilnika UN za vozila sa točkovima, opremu i delove. Na dnevnom redu je i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad danas od 10 časova

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad danas od 10 časova

NIN pre 14 minuta
Nastavak jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije

Nastavak jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije

RTS pre 30 minuta
Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad danas od 10 časova

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad danas od 10 časova

Telegraf pre 2 sata
Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad danas od 10 časova

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad danas od 10 časova

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNVlada SrbijeSkupština SrbijeEvropska banka za obnovu i razvojTurska

Politika, najnovije vesti »

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad danas od 10 časova

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad danas od 10 časova

NIN pre 14 minuta
Posebna sednica Vlade Srbije danas u Leskovcu: Biće i predstavljen projekat "Leskovac - prestonica kulture 2026"

Posebna sednica Vlade Srbije danas u Leskovcu: Biće i predstavljen projekat "Leskovac - prestonica kulture 2026"

Blic pre 10 minuta
Na dnevnom redu i Sporazum Srbije i Turske: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad danas od 10 sati: Raspravljaju o 20…

Na dnevnom redu i Sporazum Srbije i Turske: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad danas od 10 sati: Raspravljaju o 20 tačaka

Blic pre 15 minuta
Režimsko spinovanje: I Dačić o „diverziji” nadsteršnice

Režimsko spinovanje: I Dačić o „diverziji” nadsteršnice

Vreme pre 4 minuta
Nestorović: Ekološki ustanak bojkotuje parlament jer sistem ne funkcioniše

Nestorović: Ekološki ustanak bojkotuje parlament jer sistem ne funkcioniše

Serbian News Media pre 0 minuta