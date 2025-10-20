Ovaj grad u Srbiji daje novčane nagrade studentima: Evo koji su uslovi i kako da se prijavite i do kada traje konkurs

Komisija za dodelu novčanih sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanje nadarenih učenika i studenata iz Prokuplja, raspisala je konkurs za dodelu jednokratnih novčanih nagrada studentima, a rok za podnošenje prijava je 28. novembar.

Kako je saopšteno, uslovi za dobijanje ove nagrade su da se studenti finansiraju iz budžeta Srbije, da im prosečna ocena u toku proteklog školovanja iznosi 9,00 i više, da je student po prvi put upisan u narednu godinu studija školske 2025/26. godine, da ima prebivalište na teritoriji grada Prokuplja i da nije student prve godine studija. Da bi ostvario ovo pravo, student treba da priloži uverenje o prosečnoj oceni tokom celog studiranja, uverenje o upisanoj godini