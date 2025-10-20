Novčana pomoć stiže ovoj grupi građana! Evo kako da se prijavite

Telegraf pre 34 minuta  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Novčana pomoć stiže ovoj grupi građana! Evo kako da se prijavite

Komisija za dodelu novčanih sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanje nadarenih učenika i studenata iz Prokuplja, raspisala je konkurs za dodelu jednokratnih novčanih nagrada studentima, a rok za podnošenje prijava je 28. novembar.

Kako je saopšteno, uslovi za dobijanje ove nagrade su da se studenti finansiraju iz budžeta Srbije, da im prosečna ocena u toku proteklog školovanja iznosi 9,00 i više, da je student po prvi put upisan u narednu godinu studija školske 2025/26. godine, da ima prebivalište na teritoriji grada Prokuplja i da nije student prve godine studija. Da bi ostvario ovo pravo, student treba da priloži uverenje o prosečnoj oceni tokom celog studiranja, uverenje o upisanoj godini
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Ovaj grad u Srbiji daje novčane nagrade studentima: Evo koji su uslovi i kako da se prijavite i do kada traje konkurs

Ovaj grad u Srbiji daje novčane nagrade studentima: Evo koji su uslovi i kako da se prijavite i do kada traje konkurs

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetBudžet SrbijeProkupljeobrazovanjePodsticaji

Društvo, najnovije vesti »

Do 30. oktobra rok za podnošenje prijava prihoda frilensera za treći kvartal

Do 30. oktobra rok za podnošenje prijava prihoda frilensera za treći kvartal

RTV pre 24 minuta
Novčana pomoć stiže ovoj grupi građana! Evo kako da se prijavite

Novčana pomoć stiže ovoj grupi građana! Evo kako da se prijavite

Telegraf pre 34 minuta
Osam crvenih tačkica

Osam crvenih tačkica

Radar pre 2 sata
Vremeplov: Rođen Branislav Nušić

Vremeplov: Rođen Branislav Nušić

RTV pre 2 sata
Novi graditeljski hazardi SNS-a

Novi graditeljski hazardi SNS-a

Radar pre 2 sata