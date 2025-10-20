"Policija se tog dana bavila spasavanjem ljudi": Dačić o padu nadstrešnice u Novom Sadu: "Tužilaštvo naložilo sklanjanje šuta, vatrogasci i spasioci ne vode istragu"

Blic pre 1 sat
"Policija se tog dana bavila spasavanjem ljudi": Dačić o padu nadstrešnice u Novom Sadu: "Tužilaštvo naložilo sklanjanje šuta…

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je večeras da se policija 1. novembra prošle godine na Železničkoj stanici u Novom Sadu bavila spasavanjem ljudi, da je sve drugo policija radila po nalogu tužilaštva, a da je na stručnjacima da definišu kako je došlo do grešaka.

Dačić je, gostujući na TV Pink, istakao da je primarni cilj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, pre svega, vatrogasaca i spasilaca, nakon pada nadstrešnice na Železničkoj stanici Novi Sad, bio da uklone šut kako bi došli do preživelih. "Ja sam bio svedok osobe koja je preživela. Na njoj je bilo 25 tona materijala, betona, gvožđa i svega ostalog. To nije bilo moguće skloniti jednostavno. Nije moguće običnim mašinama skloniti. Nemate ni toliku mehanizaciju.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Dačić o slučaju pada nadstrešnice: Ne može se unapred odbaciti pitanje da li je došlo do sabotaže, diverzije ili terorizma…

Dačić o slučaju pada nadstrešnice: Ne može se unapred odbaciti pitanje da li je došlo do sabotaže, diverzije ili terorizma

Danas pre 1 sat
"Policija se tog dana bavila spasavanjem ljudi": Dačić o padu nadstrešnice u Novom Sadu: "Tužilaštvo naložilo sklanjanje šuta…

"Policija se tog dana bavila spasavanjem ljudi": Dačić o padu nadstrešnice u Novom Sadu: "Tužilaštvo naložilo sklanjanje šuta, vatrogasci i spasioci ne vode istragu"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićNovi SadTužilaštvoMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslova

Politika, najnovije vesti »

"Slučaj će biti ispitan do kraja": Dačić o navodnom prebijanju i otmici studentkinje Poljoprivrednog fakulteta: "Nije bila u…

"Slučaj će biti ispitan do kraja": Dačić o navodnom prebijanju i otmici studentkinje Poljoprivrednog fakulteta: "Nije bila u policiji, postoje kamere, sve su snimile"

Blic pre 8 minuta
Dačić o slučaju pada nadstrešnice: Ne može se unapred odbaciti pitanje da li je došlo do sabotaže, diverzije ili terorizma…

Dačić o slučaju pada nadstrešnice: Ne može se unapred odbaciti pitanje da li je došlo do sabotaže, diverzije ili terorizma

Danas pre 1 sat
"Policija se tog dana bavila spasavanjem ljudi": Dačić o padu nadstrešnice u Novom Sadu: "Tužilaštvo naložilo sklanjanje šuta…

"Policija se tog dana bavila spasavanjem ljudi": Dačić o padu nadstrešnice u Novom Sadu: "Tužilaštvo naložilo sklanjanje šuta, vatrogasci i spasioci ne vode istragu"

Blic pre 1 sat
"Policija se tog dana bavila spasavanjem ljudi": Dačić o padu nadstrešnice u Novom Sadu: "Tužilaštvo naložilo sklanjanje šuta…

"Policija se tog dana bavila spasavanjem ljudi": Dačić o padu nadstrešnice u Novom Sadu: "Tužilaštvo naložilo sklanjanje šuta, vatrogasci i spasioci ne vode istragu"

Blic pre 1 sat
Movsesijan: Priča o ruskim vakcinama protiv raka deluje kao lažno buđenje nade

Movsesijan: Priča o ruskim vakcinama protiv raka deluje kao lažno buđenje nade

Danas pre 2 sata